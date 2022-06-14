14 Haz 2022 - 16:10- Spor G: 14 Haz 2022 - 16:12

Arslanbey’e spor alanı
Arslanbey’e spor alanı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan icraatlarını da yerine getiriyor. Bu kapsamda Kartepe Arslanbey Şevkatiye Mahallesi’ne içerisinde yürüyüş yolları, basketbol sahası ve çocuk oyun gruplarının olacağı park inşaatı başladı. Parkın içerisinde 265 m2 çocuk oyun alanı, 74 m2 fitness alanı,79 m2 tuvalet ve mescit yapılacak. Bununla birlikte yetişkinler ve gençlerin kaliteli vakit geçirip spor yapabileceği 1.232 m2 futbol sahası, 145 m2 kafe VE soyunma odası, 405 m2 basket sahası ile yürüyüş yolları yapılması planlandı.

14 Haz 2022 - 16:10 - Spor

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