Şehit Yunus Emre Ezer öğrencileri yeteneklerini yarıştırdı

Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu’nun organize ettiği yetenek yarışmasında jimnastik, enstrüman ve dans kategorilerinde yetenekli çocuklar derece aldı. Yarışmada ilk 3 ve mansiyon ödüllerini Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya teslim etti. Yarışmanın koordinatörü Müzik Öğretmeni Seher Nacar, “Amacımız bu yetenekli öğrencilerimize sahne deneyimi yaşatmak, özgüvenlerini geliştirmek, yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak, topluluk karşısında kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmek, eğlenceli bir ortam oluşturmaktı. Bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyonda daha fazlasını yaşadık” dedi.

ÖĞRETMENLER JÜRİDE

Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu Müdürü Suat Çıdık, Müzik Öğretmeni Seher Nacar, Beden Eğitimi Öğretmeni Nursah Portakal, İngilizce Öğretmeni Seval Uslu, Türkçe Öğretmeni Züleyha Uluskan, da jüride yer aldı. Okul Müdürü Çıdık, çocuklara bu önemli organizasyonu düzenleyen öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Dereceye giren öğrencilerden birinciye 500 TL, ikinciye 300 TL, üçüncüye 200 TL, mansiyon alan öğrenciye de akıllı bileklik ödülü verildi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

· Birinci: Fatma Melek Önder- Yağmur Belinay (Jimnastik)

· İkinci: Mustafa Kartal- Merve Çakan (Zeybek)

· Üçüncü: Berrenur Şancı- Yağmur Tuana (Kaşık Erik Dalı Dans Gösterisi)

· Mansiyon: Emine Lafçı (Dans)