Yuvacık Hafızlık Kur’an Kursu yeni binasına kavuştu

Yuvacık Erkek Hafızlık Kur’an Kursu, 2018 yılında temelleri atılan günümüzün şartlarına uygun modern yeni binasına kavuştu. Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü arasında geçtiğimiz mart ayında imzalanan protokol çerçevesinde “Yuvacık Kur’an Kursu Hafızlık Proje İmam-Hatip Ortaokulu” oldu. Kur’an kursunda okuyan öğrenciler; öğleye kadar hafızlık eğitimini, öğleden sonra da ortaokul akademik derslerini Şehit Fatih Sultan Karaaslan İmam-Hatip Ortaokulu’ndan gelecek öğretmenlerin öncülüğünde Yuvacık Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nda alacaklar.

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Yeni Yuvacık Hafızlık Proje İmam-Hatip Ortaokulu, 64 yatak kapasitesine sahip olup bünyesinde yüzme havuzu, kütüphanesi, teknolojik sınıfları, PlayStation oyun odası, öğrencilerin ödevlerini yapacakları bilgisayar odaları, oyun alanları, sosyal-bilimsel aktivite imkânlarını da barındırıyor.

HAFIZLAR SENE KAYBI YAŞAMAYACAK

Kurs-okul formatıyla eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürecek öğrenciler hem hafızlık eğitimini hem de ortaokulunu sene kaybı olmaksızın yatılı ya da gündüzlü olarak ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflarını 15 kişilik akademik sınıflarda yüz yüze tamamlayacaklar.

İLK ÖĞRENCİ SEÇİMİ YAPILDI

Yeni modern binasına kavuşan Yuvacık Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’na ilk öğrenci seçimi de yapıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen seviye tespit sınavına yoğun talep oldu. Seviye tespit sınavı sonucunda ilk 50'ye giren öğrenciler 2 aylık yaz döneminde bir oryantasyon eğitimine tabi tutularak tekrar sınava girecek ve sınav sonucunda ilk 25’e giren öğrencilerin kesin kaydı yaptırılacak.