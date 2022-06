Zeytinoğlu, 4 yılı değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) yılın ikinci Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nı Bolu Büyük Abant Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıya; KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, meslek komitesi üyeleri, aileleri, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ile ekibi ve KSO personeli katıldı. Toplantı açılış konuşmaları ile başladı.

TOPLANTIDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, üyelerin görüşlerini almak adına yılda iki kez meslek komiteleri müşterek toplantısını düzenlediklerini hatırlatarak, “Bugün yine sizleri çalıştıracağımız bir toplantı olacak. Sizlerden aldığımız görüşler ile yapacağımız çalışmaların stratejisini geliştireceğiz” dedi.

NE YAPARSAK DİJİTALLEŞİRİZ?

Tuğrul, toplantı kapsamında ‘Global Gelişmeler ve Dış Ticaret’, ‘Sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı’ ile ‘Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler’ başlıklarında çalıştaylar düzenleneceğini aktararak, “Dış ticarette bizleri neler bekliyor, ne yaparsak dijitalleşiriz, AB Yeşil mutabakatına nasıl uyum sağlarız sorularını sorarak bir strateji geliştireceğiz” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

4 YILLIK DEĞERLENDİRME

Ardından KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu söz alarak, 4 yıllık oda faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı. Zeytinoğlu şunları söyledi: “4 yılda 12 bakan ve 64 bürokrat ve vizyoner konuşmacıyı fiziki ya da online olarak ağırladık. Meslek komitelerimizden toplamda 530 tane görüş geldi, bunları TOBB üzerinden Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız başta olmak üzere bürokrat, kurum ve kuruluşlar ile paylaştık. Konulara baktığımız zaman hakikaten pandemi çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıktı. En yukarıdan en aşağı kadar hiçbirimizin bu konuda deneyimi yoktu. Çok sıkıntılı bir dönem atlattık. Bunun dışında finansman, teşvik, vergi, lojistik, ulaşım, mesleki eğitim, dış ticaret, gümrükler, enerji, çevre, Yeşil Mutabakat, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları ilettik.

İHRACAT PROGRAMI

2020 Mayıs ayında Kocaeli, COVİD pilot bölgesi seçildi. Bir nevi PCR testlerinde öncü il olduk. Koronavirüs Tarama Test Merkezi’ni kurduk. Bunun dışında 188 adet ücretsiz seminer ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Pandemi süresince ise sanal ortamda gerçekleştirdik. Yeşil Mutabakat, karbon ve su ayak izi kapsamında 15 adet eğitim gerçekleştirdik. Yine 21 Haziran-4 Ağustos tarihleri arasında “Sürdürülebilir İhracat Serüveni” Programına başlıyoruz. 2018 yılından bu yanadır düzenlediğimiz Proses Emniyetini Sempozyumu ve Sergisi’nin üçüncüsünü geçen ay gerçekleştirdik. Bu yıl 3 bakanlık ve 50’nin üstünde STK ve sanayi şirketinin destekleri ile gerçekleştirdik. 5 oturum, 26 yerli ve yabancı sunum, 3 özel davetli konuşmacı katıldı. Yine yerli ve yabancı olmak üzere 40 firma da sergi açtı.

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM

Mesleki eğitim konusunda Odalar Birliğimiz malumunuz tüm illerde birer tane okul ile odanın işbirliği yapması konusunda adım attı. 81 ilde 81 Meslek Lisesi Projesi kapsamında biz de İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni sahiplendik. Zaten iyi bir durumda olan okulun daha da iyi olması noktasında katkı veriyoruz. Ayrıca Uzunçiftlik MYO - Makine Montaj Elemanı yetiştirme konusunda istihdam garantili MARKA destekli proje geliştirdik. Gebze Güzeller OSB’deki meslek lisesi ile çalışıyoruz. Oda olarak amacımız birlikte çalıştığımız meslek listesi sayısını çoğaltarak meslek liselerinin kalitesini artırmak.

5217 KİŞİYE KURS VERDİK

TOBB MEYBEM işbirliği ile 6.230 kişiye mesleki yeterlilik ve belgelendirme eğitimi verdik. 2019 yılında oda olarak bu konuda birinci olduk. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında 5217 kişiye kurs verdik. Komite üyelerimiz ile meslek liselerine ziyaretlerde bulunduk. USTAM Projesi, KOSODES Projesi ve Sanayide Kadın Eli Projesi’ndeki ortaklıklarımız devam ediyor. Bu noktada Sanayide Kadın Eli Projesi’ne elimizden geldiği kadar destek olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

KÜMELENME ÇALIŞMALARI

İkinci odaklandığımız konu olan enerji verimliliği idi. Pademi öncesi başladık. AB fonu ile 20 firmamıza enerji ön etüdü yaptık. Farkındalığı arttırmak için eğitimler ve seminerler düzenledik. Sanayiye Uzman (Mühendisler Emekli Olmaz) Projesi’ni sizlerin sayesinde keşfettik. Burada da olukça önemli adımlar attık. Bu projenin Bursa TSO tarafından örnek alınması bizim için gurur kaynağı oldu. Kümelenme konusunda yaptığımız çalışmalarda somut sonuçlar elde ettik. Savunma Sanayi Yerlileşme Projemiz kapsamında 64 firma ziyareti ve toplam 1390 iş görüşmesi yaptık. Savunma sanayine danışmanlık yaptık. SANTEK’tesavunma sanayinin geniş katılımı, İl Buluşması Etkinliği ve Sektörel Bilgilendirme Toplantıları düzenledik. Ayrıca Kocaeli Sanayi Odası şemsiyesi altında Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi’ni kurduk.

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları yaptık. Türkiye’de 1243 tane Ar-Ge merkezi var. Bunların 129 tanesi Kocaeli’de. Bu konuda İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’de 3. sırdayız. Ar-Ge Merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak adına ilaç ve kimya sektörlerimiz ile ortak toplantılar organize ettik. Üniversite ve araştırma kurumlarımızın laboratuvar olanaklarını tanıtmak adına gıda, çevre, kimya ve ilaç firmalarımızla teknik geziler düzenledik.

FİRMALAR İLE HEYET ZİYARETLERİ

Pandemi öncesi 12 adet yurtdışı fuarı ve heyet ziyareti gerçekleştirdik. Belarus, Bosna Hersek, ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan, İspanya, Lüksemburg’a gidildi. ABİGEM işbirliğinde organize ettiğimiz Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinliğinde; 2018’de 1.064 iş görüşmesi, 2019’da 900 iş görüşmesi, 2020’de 160 iş görüşmesi (online), 2021’de 205 iş görüşmesi gerçekleştirdik. Odamızda 25 adet yabancı heyet ağırladık. Global Piyasa ile 554 firmalık iki grubun, e-ticaret platformuna taşınmasını sağladık. Bu platform devam edecek. Odamızda “İhracat Destek Ofisi” kurduk.

GELENEKSEL ORGANİZASYONLAR

Gelenekselleşen organizasyonlarımıza devam ettik, edeceğiz. Türkiye’de ilk ve bu formattaki tek organizasyonumuz olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Türkiye’ye açık şekilde devam ediyor. Bu yıl 28. kez gerçekleştireceğiz. Sektörel Performans Ödül Organizasyonumuz 14 yıldır Marmara Bölgesine açık olarak yapılmakta. İlkini 2013 yılında düzenlediğimiz, ilginin giderek arttığı ve artık yönünü savunma sanayine döndüğü Sanayi ve Teknoloji Fuarımıza 2018’de 31.102 ziyaret, 2019’da 34.256 ziyaret, 2021’de online olarak 15.000’in üzerinde ziyaret gerçekleşti.

BİZİMKÖY OLDUKÇA İYİ KONUMDA

Meslek komitelerimiz fiziki ve online platformlarda aktif olarak çalıştı. Meslek komiteleri toplantılarının sayıları ve katılım oranları arttı. Meslek komitelerimiz tarafından 82 adet grup faaliyeti gerçekleşti. Odamızın en önemli sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezimiz oldukça iyi bir konumda. Bugün itibariyle 500’e yakın çalışan var. Engelli çalıştırdığımız sayı 135. Hakikaten Türkiye’ye örnek bir proje.

TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR

Topluma yönelik çalışmalarımız oldu.KSO Oda Orkestrası ile her yıl geleneksel konserlerimiz var. Bisikletle Osmangazi Köprüsü Geçişi, Avrupa Günü Bisiklet Etkinliği, her yıl Avrupa Günü kutlamaları, KSO Koşusu, bünyemizde faaliyet gösteren AB-Bilgi Merkezi ve EuroDesk Temas Noktası ile AB farkındalığını oluşturmak için etkinlikler düzenledik. Bütçe gelirlerimizi her yıl artırdık. 2018 bütçemiz 13,8 milyon TL idi. 2022 bütçemiz ise 30 milyon TL mertebesinde. Oda mekanlarımızı yenilemek için adımlar attık. Fiziki altyapımızı güçlendirmek amacıyla; yeni Oda binasının inşaat çalışmaları sürüyor. Dış cephe çalışmaları hızla sürüyor. Camları da taktığımız zaman yüzde 70’i bitmiş olacak. Binamızın giriş katını oda faaliyetlerimiz için kullanacağız. üst katlarını da odamıza gelir sağlamak amacıyla kiraya vereceğiz.

A SINIFI MÜKEMMEL ODA

Müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla kalite, çevre ve müşteri memnuniyet yönetim sistemlerini tamamladık. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında 365 Oda/Borsa arasından tam puan alarak A Sınıfı-Mükemmel Oda olduk. Buradan başta meclis başkanımıza, meclis üyelerimize, komite üyelerimize ve profesyonel çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI MASAYA YATIRILDI

Konuşmaların ardından Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın katkılarıyla ‘Global Gelişmeler ve Dış Ticaret’, ‘Sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı’ ile ‘Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler’ başlıklarında çalıştay gerçekleştirildi. Toplamda 8 masada, sanayicileri yakından ilgilendiren önemli konular hararetli bir şekilde görüşüldü, beklentiler, sorunlar ve hedefler masaya yatırıldı. Çalıştay sonuçları komite üyelerinin kendi aralarında seçtiği temsilcilerin sunumları ile katılımcılarla paylaşıldıktan sonra toplantı fotoğraf çekimi ile son buldu.