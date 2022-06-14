Güngör Arslan cinayetinde taciz edildiği söylenen kadın: Taciz olayı yok

Olay, 19 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi. Cedit Mahallesi, Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan internet gazetesi sahibi Gazeteci Güngör Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmış; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan ile 11 şüpheli, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Ramazan Özkan, olayın azmettiricisi B.P., Özkan'ı olay yerine getiren ve silah alan H.E.Ç. ve ve Avukat E.K.’un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“BİRDEN FAZLA ARANDIM”

İfadelerde taciz edildiğine dair adı geçen T.U. ifadesinde 12 Aralık 2021 tarihinde köpeğinin kaybolması nedeniyle Arslan’ın bulması için kendisine yardımcı olduğunu, ocak ayında şarap ve çiçek gönderdiğini ancak bu göndermelere karşı herhangi bir tepkisi olmadığını, hatta mutlu olduğunu 23 Şubat 2022 tarihinde bir telefon numarasından birden fazla aranması ve acil durum olduğuna dair mesajlar atılması nedeniyle aynı gün 17.00 sıralarında E.T. ve yanında bulunan 2 şahsın kendisini bir otelin önünden aldıklarını anlattı.

“BU KIZ YALAN İFADE VERMEZ”

T.U., şahısların B.P. ile ilişkisi olup olmadığını sormaları üzerine B.P. diye birini tanımadığını söylediği, Arslan’ın kendisini taciz edip etmediği sorusuna taciz olayının olmadığı, bu yönde ifade vermesi halinde maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını söylediklerini ancak kabul etmediğini, sağ ön koltukta oturan şahsın ise ''bu kız yalan ifade vermez'' dediğini, daha sonra arabadan indiğini, B.P. isimli şahsı tanımadığını beyan ettiği öğrenildi.