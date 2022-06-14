Kerevitaş’a CEO Mert Altınkılınç yön verecek

Yıldız Holding’in Türkiye’de Ülker’den sonraki en büyük iş birimlerinden biri olan Kerevitaş, Besler ve Marsa’da üst düzey atama gerçekleşti. Daha önce pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkanı olarak görev yapan Mert Altınkılınç, önümüzdeki dönemde 2021 konsolide cirosu 4,9 milyar TL’ye ulaşan Kerevitaş& Besler ve Marsa şirketlerinin CEO’su olarak görev alacak.