14 Haz 2022 - 16:20- Siyaset G: 14 Haz 2022 - 16:22

“Polislerimizin intiharları neden son bulmuyor?”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan,Şırnak’ta görevli Kandıralı Polis Alparslan Soylu’nun intiharı üzerine polis intiharlarının neden bitmediğini ve sebeplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu
“Polislerimizin intiharları neden son bulmuyor?” mask
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Şırnak’ta görevli Kandıralı Polis Alparslan Soylu’nun yaşamına son vermesinin ardından İyi Parti polis intiharlarını bir kez daha TBMM gündemine taşıdı. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması isteğiyle soru önergesi verdi. Türkkan, “Polis intiharları ne yazık ki devam ediyor. 2021 yılında 109 polis memuru, 2022 Mayıs’a kadar 25 polis intihar etti.En son intihar haberi Şırnak’tan geldi. Özel Harekat Polisi Kandıralı Alparslan Soylu, 9 Haziran günü kaldığı evde beylik tabancası ile intihar etti. Hastanede hayatını kaybeden Soylu’nun ardında bıraktığı, intiharına ilişkin ayrıntıların yer aldığı mektup da mobbing iddialarını doğrular nitelikte” dedi.

TÜRKKAN’IN SORULARI

1-Polislerimizin intihar vakalarının neden son bulmadığına ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna ilişkin Bakanlığınız tarafından herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır, ya da yapılması düşünülmekte midir, bu araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

2-Polislerimizin intihar etmesine neden olan, sözü edilen sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ve düzenlemeler bulunmakta mıdır, bunlar nelerdir? Bakanlık bünyesinde böyle bir çalışma bulunmuyor ise polis intiharlarının önüne geçmek amacı ile birtakım düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması düşünülmekte midir, bu düzenlemeler neler olacaktır?

3-Özel Harekat Polisi Alparslan Soylu’nun intihar etmeden önce bıraktığı mektupta yazılanlar konusunda İçişleri Bakanlığı’nın görüşü nedir?

4-Soylu’nun intiharına neden olan konular hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılacak mıdır?

5-Polis intiharları ile ilgili yasal soruşturma süreçleri işletilmekte midir, bu süreçler nelerdir, bu konularda sorumluluğu tespit edilen amirler ile ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

14 Haz 2022 - 16:20 Kocaeli- Siyaset

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