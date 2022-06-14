AKP’li Yıldırım: Dilovası 2023’e hazır

AKP Dilovası İlçe Daraltılmış Danışma Meclisi önceki akşam ilçe binası toplantı salonunda gerçekleşti.İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ozan Denli, İl ve İlçe yöneticileri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda, AKP’nin 20 yılda yapmış olduğu hizmetler ve 2023 seçimi konuşuldu.
“DİLOVASI 2023’E HAZIR”
İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, göreve geldikleri günden bu yana yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Yıldırım “2023 yılında yaptığımız hizmetlerin taçlandırılacağı, bugüne kadar yapmış olduğumuz kazanımları yarınlara taşıyacağımız bir seçim olacak. Dilovası İlçe Teşkilatı olarak 2023 seçimlerine hazırız. Seçimlerde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kocaeli’de yine en yüksek oyu alabilmek için gece gündüz demeden tüm ekibimizle sahada çalışacağız” dedi. Ardından protokol mensupları sırayla birer konuşma yaparak herkese büyük görev düştüğünü belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.