ADD Kandıra’da Yalçıntuğ seçilmiş başkan

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahyakaptan Şubesi Kandıra Temsilciliği 8 Şubat 2020 tarihi ile temsilcilik statüsünde faaliyet göstermeye başlamış, Zeliha Yalçıntuğ da temsilcilik görevine atanmıştı. ADD Kandıra Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kongrede genç mimar Yalçıntuğ seçilmiş başkan oldu.
YÖNETİM KURULU ASİL
Zeliha YALÇINTUĞ
Emre Safa ALKAN
Derya GÜRBÜZ
Neslihan PULAT
Yeşim YILDIZ
DENETİM KURULU ASİL
Asım FİLİZ
Zeynal GÜLEÇYÜZ
Ayhan TOYGAR
DİSİPLİN KURULU ASİL
Ümit YILMAZ
Yeter GÜLEÇYÜZ
Rabia BULGURCU
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.