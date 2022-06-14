14 Haz 2022 - 16:22- Gündem G: 14 Haz 2022 - 16:24

ADD Kandıra’da Yalçıntuğ seçilmiş başkan

ADD Kandıra Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’nda, atama ile göreve gelen Zeliha Yalçıntuğ seçilmiş başkan oldu
ADD Kandıra’da Yalçıntuğ seçilmiş başkan mask

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahyakaptan Şubesi Kandıra Temsilciliği 8 Şubat 2020 tarihi ile temsilcilik statüsünde faaliyet göstermeye başlamış, Zeliha Yalçıntuğ da temsilcilik görevine atanmıştı. ADD Kandıra Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Kongrede genç mimar Yalçıntuğ seçilmiş başkan oldu.

YÖNETİM KURULU ASİL

Zeliha YALÇINTUĞ

Emre Safa ALKAN

Derya GÜRBÜZ

Neslihan PULAT

Yeşim YILDIZ

 

DENETİM KURULU ASİL

Asım FİLİZ

Zeynal GÜLEÇYÜZ

Ayhan TOYGAR

 

DİSİPLİN KURULU ASİL

Ümit YILMAZ

Yeter GÜLEÇYÜZ

Rabia BULGURCU
# ile

14 Haz 2022 - 16:22 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.382.096 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Elma: Halk direnişlerini selamlıyoruz mask
Elma: Halk direnişlerini selamlıyoruz
Başkan Hürriyet’e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü mask
Başkan Hürriyet’e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü
Zeynep Şamlı, Çınarlı Muhtarlığı’na aday mask
Zeynep Şamlı, Çınarlı Muhtarlığı’na aday
Gölcüklü Muharip Gaziler, 500 kişilik lokma dağıttı mask
Gölcüklü Muharip Gaziler, 500 kişilik lokma dağıttı
ADD Kandıra’da Yalçıntuğ seçilmiş başkan mask
ADD Kandıra’da Yalçıntuğ seçilmiş başkan
Yuvacık Hafızlık Kur’an Kursu yeni binasına kavuştu mask
Yuvacık Hafızlık Kur’an Kursu yeni binasına kavuştu
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL