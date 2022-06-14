14 Haz 2022 - 16:23- Gündem G: 14 Haz 2022 - 16:24

Gölcüklü Muharip Gaziler, 500 kişilik lokma dağıttı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi, önceki gün ilçede şehitlerimiz ve ebediyete göçen gazilerimizin ruhuna lokma dağıtımı yaptı. Etkinlikte toplam 500 kişilik lokma dağıtıldı
Gölcüklü Muharip Gaziler, 500 kişilik lokma dağıttı mask

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi, önceki gün ilçede lokma dağıtımı yaptı. Etkinliğe Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Belediye Başkan Yardımcıları, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetimi, CHP İl Başkan Yardımcısı İsmet İşeri ve ilçe yöneticileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan ve yönetimi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetimi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Oğur, Gölcük Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

14 Haz 2022 - 16:23 - Gündem

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