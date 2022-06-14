Zeynep Şamlı, Çınarlı Muhtarlığı’na aday

Kocaeli’nin tanınmış isimlerinden olan, birçok sivil toplum örgütünde vazife yapan, çalışkan kişiliği ile bilinen Zeynep Şamlı; yapılacak olan yerel seçimlerde Derince Çınarlı Mahallesi muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. Muhtarlığa adaylığını açıklayan Şamlı, “Buradan ilk müjdemi vermek istiyorum. Allah nasıp ederse Çınarlı Mahallesi Muhtarlığına adaylığımı koyacağım” dedi.

“EVLATLARI, KARDEŞLERİ OLARAK HİZMET EDECEĞİM”

Şamlı, “İnanıyorum ki muhtar seçilersem inşallah herkesin kapısını çalıp derdine derman olacağım. Yaşlılarımı, hastalarımı özellikle gezeceğim. Esnaflara her ay düzenli ziyaretlerde bulunup seslerine cevap vereceğim. Muhtar olarak değil; evlatları, kardeşleri olarak halka hizmet edeceğim. Elimden gelen hizmetin en güzelini yapmak için gece-gündüz demeden çalışacağım” ifadelerini kullandı.