Güngör Arslan cinayetinde Ramazan Özkan’a, Avukat E.K. ve B.P.’ye ağırlaştırılmış müebbet talebi!

Olay, 19 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi. Cedit Mahallesi, Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan internet gazetesinin sahibi Gazeteci Güngör Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmış; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arslan, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan ile 11 şüpheli, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Ramazan Özkan, olayın azmettiricisi B.P., Özkan'ı olay yerine getiren ve silah alan H.E.Ç. ve Avukat E.K.’nın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

BOŞ ARAZİDE İKİ EL ATEŞ ETTİ

Olay ile ilgili iddianamede hazırlandı. 14 şüphelinin bulunduğu dosyadaşüphelilerin ifadeleri yer aldı. Ramazan Özkan ifadesinde, Arslan’ı görmediğini, ismini birkaç kez duyduğunu ancak tanımadığını, H.E.Ç’nin kendisine "biriyle sıkıntım var, orayı yakabilir misin, senin zaten paraya ihtiyacın var, içeride ben sana bakarım, çıkınca rahat edersin" şeklinde sözler söylediğini anlattı. Ramazan Özkan, H.E.Ç. ve F.Y.’nin kendisini araç ile aldıktan sonra Güngör Arslan’ın fotoğrafını gösterdiklerini, Harmantarla mevkiinde bulunan mezarlığın arkasında ismini bilmediği bir şahıstan H.E.Ç’nin silah aldığını ve boş arazide iki el ateş ettiğini söyledi. H.E.Ç.’nin kendisine gazetenin yerini tarif ettiklerini araç ile gazetenin yanından geçtiklerini söyleyen Özkan, gazeteye girerek Arslan ile konuşmak istediğini, daha sonra yanına çıkmasının ardından Arslan’ın bacaklarına doğru bir iki el ateş ettiğini, kaçarken ise Arslan’ın arkasından geldiğini ve elinde tabanca olduğunu düşünerek havaya doğru rastgele ateş ettiğini söyledi.

OLAYDAN 10 GÜN ÖNCE BULUŞTULAR

Özkan, kardeşinin işyerine gitmesinin ardından kardeşinin telefonundan F.Y.’yi aradığını, F.Y.’ye"abi ben yaptım" şeklinde sözler söylediğini, Ferhat'ın ise kendisine "beni niye arıyorsun" dediğini, kardeşinin iş yerinden çıkarak polise teslim olduğunu, öldürme kastının olmadığını söyleyerek pişman olduğunu ifade etti. Özkan, Arslan’ı vurmaya sevk eden kişinin B.P. olduğunu, olaydan 10 gün kadar önce B.P.'nin kendisine Güngör Arslan’dan bahsederek gazeteyi yakması karşılığında kendisine maddi ve manevi destek sağlayacağı şeklinde sözler söylediğini anlattı. Olaydan 10 gün önce H.E.Ç., F.Y. ve B.P. ile Casaba Rezidans isimli evde buluştuklarını söyleyen Özkan, B.P.’nin kendisine vaatlerde bulunduğunu, B.P.’nin ikamet ettiği evin kime ait olduğunu bilmediğini, olay günü görüştüklerini, olay günü H.E.Ç. ve F.Y.’nni araç ile gelip kendisini aldıklarında Arslan’ın fotoğrafını göstererek ‘B. abinin selamı var, Güngör Arslan'ı vuracaksın’şeklinde sözler söylediklerini belirtti. Özkan ayrıca tanımadığı bir şahıstan silah aldıklarını, şahsın silahtan ve mermilerden parmak izlerini temizlediğini de söyledi.

YORUMLARI ÜZERİNE ALMIŞ

B.P. ifadesinde Ramazan Özkan’ı simayen tanıdığını, irtibatı olmadığını belirterek Arslan hakkında Ramazan ile hiç konuşmadıklarını söyledi. B.P. geçen yaz kendisinin kız arkadaşı olan T.U.’ya şarap ve çiçek göndererek rahatsızlık verdiği, ayrıca evine kadar gittiği, Arslan’ın avukat E.K. ve onun kullanmakta olduğu araç hakkında haber yapması üzerine haberin altına aracı kullanan kişilerin torbacı, hapçı, karı pezevengi şekline yorumlar yaptıklarını, o dönemlerde araç ile çok fazla dolaştığı için yorumları üzerine aldığını söyledi. B.P. H.E.Ç.’ye "Güngör'ü korkutmak lazım, kızdan uzak durması lazım bu da ne şekilde olursa" olsun şeklinde sözler söylemesi üzerine H.E.Ç.’nin ‘tamam’ dediğini, konuşmadan 3-5 gün sonra Arslan’ın vurulma olayının meydana geldiğini ve bu olayı internetten öğrendiğini söyledi. F.Y. ve H.E.Ç.’yi aradığını söyleyen B.P. Derince’deotoyıkmacıda buluştuklarını F.Y. ile kız arkadaşını almak üzere İstanbul’a gittiklerini daha sonra Köseköy'de bulunan Casaba Rezidans isimli sitede bulunan eve gittiklerini, H.E.Ç.’nin daha sonra geldiğini, kız arkadaşı ile evden ayrılarak başka bir yere gittiklerini sabah saatlerinde ise polislerin geldiğini aktardı.

“ARSLAN’IN SİLAHI OLABİLİR, BOŞ GİTMEYELİM”

H.E.Ç. ifadesinde, Arslan’ı tanımadığını söyleyerek olaydan 10 gün kadar önce B.P.’nin kendisine ve F.Y.’ye Arslan’ın, T. İsimli kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını ve Arslan’a ve iş yerine zarar verelim şeklinde sözler söylediğini, B.P. ve Ramazan Özkan’ı ara sıra görüşürken gördüğünü, Arslan’ın işyerinin yakılmasıyla ilgili olarak bir şey duymadığını anlattı. H.E.Ç., olaydan bir iki gün önce B.P.’nin Ramazan Özkan’a "Güngör Arslan'ın yanına git yüzüne namussuzluk yapma sevgilisi olan kadınlardan uzak dur diye söyle ve çık gel" şeklinde talimat verdiğini, Ramazan'ın kabul ettiğini söyleyen H.E.Ç. 19 Şubat 2022 tarihinde F.Y. ile Ramazan’ın evine gittiklerini, Ramazan’ın arabaya binmesi üzerine B.P.’nin kendisine Arslan’ın silahı olabileceğini, bu sebeple boş gitmeyelim dediğini, R.S. isimli şahsı Whatsapp üzerinden aramasının ardından R.S.’nin yanına gittiklerini ve 3 bin TL karşılığında silah aldıklarını, Ramazan Özkan’ın denemek amacıyla iki el ateş ettiğini söyledi.

“2 GÜN KALDIKTAN SONRA TESLİM OLDUK”

H.E.Ç. daha sonra Ramazan'ı Devlet Hastanesi’nin yakınına bıraktıklarını, daha sonra F.Y.’ninkuaför dükkanına gittiklerini, Ramazan'ın, F.Y.’yiWhatsapp üzerinden aramasının ardından F.Y.’nin ‘beni niye arıyorsun, teslim ol’ diyerek telefonu kapattığını söyledi. F.Y. ile oto yıkamacıya gittiklerini daha sonra ise yanlarına B.P.’nin geldiğini belirten H.E.Ç., B.P. ve F.Y.’nin İstanbul’a gittiklerini kendisinin ise kız arkadaşıyla buluştuğunu daha sonra ise F.Y. ve B.P. ile Casaba Rezidans isimli evde buluştuklarını bir süre sonra ise B.P.’nin kız arkadaşı ile ayrıldığını, F.Y. ile birlikte Gölcük’e giderek F.Y.’nin ismini bilmediği şahısla görüştüğünü, şahsın ise kendilerini Derince’ye bıraktıklarını anlattı. Derince’de Ö.T.’nin annesine ait evde 2 gün kaldıklarını daha sonra ise teslim olduklarını söyleyen H.E.Ç. olaydan önce Ramazan Özkan ile Instagram üzerinden Arslan’ın işyerinin yakılma işlerinin görüştüklerini söyledi.

E.K.: İSMİM BU OLAYLA ANILIYOR

H.E.Ç. olay günü B.P., F.Y. ve E.Y.’ye ait güzellik salonunda buluştuklarını, B.P.’nin kardeşinin hesabından kendisine silah almak için 3 bin TL para gönderdiğini, 20 Şubat 2022 tarihinde Ö.T.’nin F.Y. ile kendisini alarak Değirmendere’de bulunan evine götürdüğünü söyledi. Ö.T.’nin telefonda E.K. ile görüştüğünü, E.K.’yı daha önceden tanımadığını, daha sonra ise E.K.’nın yanlarına geldiğini anlatan H.E.Ç. olayları anlattığında E.K.’nın kendilerine "ismim bu olayla anılıyor ben size yardımcı olamam" şeklinde sözler söylediğini, daha sonra ise avukat A.Y.’nin ofisine gittiklerini ve sonrasında teslim olduklarını söyledi. H.E.Ç. ayrıca Casaba Rezidans isimli yerde B.P., F.Y. ve R.Ö. ile Arslan’ın işyerini kundaklamak için plan yaptıklarını, fikrin ise B.P.’den çıktığını ve olayı gerçekleştirmek için kendilerine baskı yaptığını söyledi. E.K.’ya ait aracı iki gün kadar önce B.P.’de gördüğünü ve aracın farlarının arızalı olduğunu ve kendisinden yaptırmasını istediğini söyleyen H.E.Ç., E.K.’yımerak ettiğinden internet üzerinden olay öncesinde arama yaptığını, 16 Şubat 2022 tarihinde kendisine ait araç ile F.Y., Ramazan Özkan ve B.P. ile işyerine keşif yapmaya gittiklerini anlatarak pişman olduğunu söyledi.

“DERİNCE’DE GEZDİKTEN SONRA TESLİM OLDUK”

F.Y. ifadesinde Arslan’ı tanımadığını ve husumeti bulunmadığını belirterek Arslan’ın B.P.’nin kız arkadaşını rahatsız ettiğini, B.P.’nin bu nedenle kendisine ‘bunun malına zarar verelim’ şeklinde sözler söylediğini ifade etti. F.Y., olay günü H.E.Ç.’nin araç ile kendisini aldığını daha sonra Ramazan Özkan’ı aldığını, Özkan’ı çarşıya bırakmalarının ardından Özkan’ın araçtan ‘bir arkadaşla görüşeceğim’ diyerek indiğini ve bu olayı gerçekleştireceğinden haberinin olmadığını H.E.Ç. ile kendisine ait işletmede bir süre vakit geçirdikten sonra H.E.Ç. ile birlikte Derince’de bulunan oto yıkamacıya gittiklerini, daha sonra ise B.P.’nin geldiğini aktardı. F.Y., B.P. ile birlikte İstanbul’a gittiklerini, yoldayken Arslan’ın vurulduğunu haberlerden öğrendiğini, İstanbul’dan döndükleri sırada Özkan’ın arkadaşının kendilerini arayarak yaptığı olayı sorduğunu kendisinin ise haberi olmadığını söylediğini ifade etti. B.P.’ye ait Casaba Rezidans isim eve gittiklerini belirten F.Y., daha sonra H.E.Ç.’nin geldiğini B.P. ile kız arkadaşının evden ayrıldığını ertesi sabah ise Gölcük’te bulunan H.K. isimli şahsın yanına gittiklerini daha sonra ise H.K.’nın kendilerini Derince’ye bıraktığını oradan da Ö.T.’ninDerince’de annesine ait eve gittiklerini söyledi. Akşam saatlerinde evden ayrıldıklarını söyleyen F.Y., olaylardan Ö.T. ve H.K.’nın haberinin olmadığını, Derince’de bir süre gezdikten sonra teslim olduklarını, aracın E.K.’ya ait olduğunu B.P.’nin emanet almak suretiyle araca sürekli bindiğini, aracı ise yaklaşık olarak iki ay kadar önce kullandığını ifade etti.

OLAY ANINDA KAFEDEYMİŞ

E.K. ifadesinde Arslan ile husumet olmadığını belirterek, son zamanlarda kendisi hakkında birden fazla haber yaptığını B.P., F.Y., E.T. ve Ö.T. isimli şahısları tanıdığını, Ramazan Özkan ve H.E.Ç.’yi tanımadığını, olay günü 14.00-16.00 sıralarında taksi ile kafeye gittiklerini işletmedekilerin kendisine ‘Arslan’ı vurmuşlar’ demelerinin ardından kendisinin ‘geçmiş olsun’ dediğini, daha sonra ise oyun masasına oturduğunu anlattı. Arslan’ın kızının O.K.’nin yanında avukat olarak staj yaptığını, O.K.’nin panik ve üzgün halde yanlarından kalkarak hastaneye gittiğini, gitmeden önce durumunu ağır olduğunu söylemesi üzerine kendisinin kan lazım olması halinde aramasını söylediğini ifade etti. 17.30 sıralarında okey oynamaya gittiğini belirten E.K.,gece saatlerinde bir bara geçtiğini, daha sonra birçok farklı yere gittiğini, bir süre sonra polislerin geldiğini aracının sorulması üzerine kendisine ait olduğunu ve B.P.nin aracını sık sık kullandığını, aracında bir sıkıntı olduğunda B.P.’nin kendisine yardımcı olduğunu, en son araç satması nedeniyle iki parça halinde toplamda 255 bin TL değerinde iki adet çek verdiğini söyledi.

“ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

E.K., Arslan’ın vurulması ile ilgili talimat vermediğini, yine Arslan’ın cinayetiyle ilgili olarak yazışma yapmadığını, olay öncesi ve sonrasında F.Y., H.E.Ç. ve Ramazan Özkan ile ne telefonla ne de yüz yüze görüşmediğini, kimseye vaatte, telkinde ve talimatta bulunmadığını, söyledi. 20 Şubat 2022 tarihinde Ö.T.’nin kendisini defalarca araması üzerine Ö.T. ile Sukay ile isimli yerde buluştuğunu Ö.T.’nin F.Y. ve H.E.Ç.’nin yanında olduklarını, bazı konularda pişmanlık duyduklarını, B.P.’nin kendilerini yarı yolda bıraktığı, avukat ihtiyaçları olduğu söyleyerek kendisinden yardım istediklerini, E.K.’nın ise kendilerine teslim olmalarını söylediğini, F.Y., H.E.Ç. ile 20 Şubat 2022 tarihinde Ö.T.’nin evinde görüşme yaptıktan sonra başkaca şahıslarla görüşmediğini, üzerine atılı suçlamayı ise kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

“TESLİM OLMALARINI SÖYLEDİM”

Ö.T. ifadesinde, Arslan’ı tanıdığını F.Y.’yi tanımadığını, H.E.Ç.’nin ise cezaevinden arkadaşı olduğunu belirterek 21 Şubat 2022 tarihinde sabah saatlerinde H.E.Ç. ve F.Y.’nin evine geldiğini, şahıslarla birlikte Değirmendere’de bulunan bir eve gittiklerini, H.E.Ç.’nin kendisine Arslan’ı korkutmak amacıyla Ramazan isimli arkadaşlarını gönderdiklerini ancak şahsın Arslan’ı öldürdüğünü, bu işi B.P. için yaptıklarını, daha sonra şahıslara teslim olmalarını söylemesi üzerine şahısların kendilerini ihbar edeceğini düşünerek evden ayrıldıklarını söyledi. Ö.T., şahısları araç ile herhangi bir yere götürmediğini, ikametinde 3-4 saat kaldıklarını, Arslan’ın öldürülmesi ile herhangi bir alakası olmadığını söyleyerek E.K.’yı 2004 yılında avukatlığını yapması sebebiyle tanıdığını, selamlaştıklarını, üzerine atılı suçları ise kabul etmediğini belirtti.

“3 BİN TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK”

R.S. ifadesinde Arslan’ı gazeteci olması nedeniyle tanıdığını, E.Y., F.Y., H.E.Ç.’yi tanıdığını, Ramazan Özkan ve E.K.’yı tanımadığını belirterek, 19 Şubat 2022 tarihinde öğle saatlerinde H.E.Ç.’nin kendisini arayarak F.Y., H.E.Ç. ve daha önce görmediği şahıs ile birlikte yanlarına geldiğini, 3 bin TL karşılığında anlaştıklarını, silahı F.Y.’ye verdiğini, F.Y.’nin silah içerisindeki mermileri temizlediğini, silahın Arslan’ın öldürülmesi olayında kullanılacağını bilmediğini söyledi. E.Y. ise ifadesinde Arslan’ın öldürülmesi olayında alakası olmadığını belirterek R.S. ile aralarında ticari ilişki olmadığını söyledi. Ayrıca E.Y., kimse ile silah alışverişi yapmadığını da belirtti. E.Y. ise F.Y.’nin kardeşi olduğunu belirterek öldürülme olayından bir süre sonra kardeşine ulaşamadığını, cinayet olayında adı geçmesi nedeniyle E.K.’nın yanına gittiğini ve kardeşinin nerede olduğunu sorduğunu kendisine ise kardeşini iki kez gördüğünü, B.P. ve F.Y.’nin borcu olması nedeniyle kendisinden 70 bin TL istediklerini, kendisinin de verdiğini, B.P. ile bağı olmadığını, kendisine ait aracın tamir işlerini yaptığı şeklinde sözler söylediğini, akşam saatlerinde ise F.Y.’nin kendisini aradığını ‘iyiyim, teslim olacağım’ şeklinde sözler söylediğini ifade etti.

“TACİZ OLAYI OLMADIĞINI SÖYLEDİ”

E.Y., 23 Şubat 2022 tarihinde E.T.’nin kendisini arayarak acil bir yere gitmeleri gerektiğini söylediğini, E.T. ile yolda giderken Y. isimli şahsı aldıklarını ve E.T.’nin kendisine T. İsimli kızın taciz edildiği, konu ile ilgili T. İle konuşacaklarını söylediği, daha sonra bir otelin önünde T. İsimli kadınla buluştuklarını ve E.T.’ninT.’yeArslan'ı tanıyıp tanımadığını, kendisine karşı taciz olayı olup olmadığını sorduğunu, T.’nin ise Arslan'ı tanıdığını ancak taciz olayı olmadığı şeklinde cevaplar verdiğini, daha sonra ayrıldıklarını beyan etti. E.T. ise ifadesinde 20 Şubat 2022 tarihinde F.Y., H.E.Ç. ve Avukat A.Y. isimli şahıslarla bir AVM önünde buluştuktan sonra H.E.Ç. ve F.Y.’yi emniyete teslim ettiklerini, A.Y. isimli avukatın kendisini arayarak T. isimli kadını tanıyıp tanımadığını, T.’yi Arslan’ın taciz ettiğini söylediğini, daha sonra aramaya devam ettiğini, Y.B. kızı tanıdığını söylemesi üzerine E.Y., Y.B. ile birlikte T. ile buluştuklarını T.’ye taciz olayını sormaları üzerine T.’nin B.P.’yi tanımadığını, taciz olayı olmadığını söylediğini daha sonra ayrıldıklarını, delilleri gizlemek gibi niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi. Y.B. ise ifadeleri doğrulayarak T.’yi yönlendirmediği, tehdit ve baskı yapmadığını söylediği öğrenildi.

“BİRLİKTE EMNİYETE TESLİM ETTİK”

A.Y. ifadesinde E.K. ile arkadaş olduğunu, E.T., H.E.Ç. ve F.Y.’yi bu olay vesilesi ile avukatlık faaliyetleri kapsamında tanıdığını, Ramazan Özkan, B.P., E.Y.’yi tanımadığını ve kesinlikle E.T. isimli şahsa ‘T. isimli kişiyi bul, taciz olayı var’ şeklinde bir konuşmasının olmadığını söylediği öğrenildi. 22 Şubat 2022 tarihinde D.K.’nın kendisini arayarak yeğeninin bir ifadesi olduğunu söylemesi üzerine ofisine davet ettiğini, daha sonra E.T., D.K., F.Y., H.E.Ç. ve isimlerini hatırlamadığı birkaç kişinin daha ofisine geldiklerini, F.Y. ve H.E.Ç.’yi hukuki yönden bilgilendirdiğini, daha sonra ise avukat arkadaşı H.K.’ya yönlendirdiği, H.E.Ç. ve F.Y.’nin H.K. ile birlikte emniyete teslim ettiklerini söyleyen A.Y., Arslan’ın E.K. hakkında haber yapması üzerine E.K. ile mesajlaştığını, E.T.’nin beyanlarını kabul etmediğini, atılı suçlamayı ise kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

“RAMAZAN İLE ACİL İŞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Ramazan Özkan’ın yakını tarafından verilen ifadede kendi telefonunu ara ara Ramazan’ın kullandığını belirterek 19 Şubat 2022 tarihinde öğle saatlerinde F.Y.’nin aradığını ve Ramazan ile acil işi olduğunu söylediğini, F.Y. ve ailesini uzun zamandır tanıdıklarını, Ramazan’ın daha sonra panik halinde evden ayrıldığını, E.Y. isimli şahsın akşam saatlerinde kendini arayarak “sela sesi var, Ramazan ölmüş'' şeklinde sözler söylediğini, bir süre beklediğini daha sonra eşine oğlunu arayan F.Y.’yi aramasını söylediğini anlattı.

“BU KIZ YALAN İFADE VERMEZ”

İfadelerde taciz edildiğine dair adı geçen T.U. ise ifadesinde 12 Aralık 2021 tarihinde köpeğinin kaybolması nedeniyle Arslan’ın bulması için kendisine yardımcı olduğunu, ocak ayında şarap ve çiçek gönderdiğini ancak bu göndermelere karşı herhangi bir tepkisi olmadığını, hatta mutlu olduğunu 23 Şubat 2022 tarihinde bir telefon numarasından birden fazla aranması ve acil durum olduğuna dair mesajlar atılması nedeniyle aynı gün 17.00 sıralarında E.T. ve yanında bulunan 2 şahsın kendisini bir otelin önünden aldıklarını anlattı. T.U., şahısların B.P. ile ilişkisi olup olmadığını sormaları üzerine B.P. diye birini tanımadığını söylediği, Arslan’ın kendisini taciz edip etmediği sorusuna taciz olayının olmadığı, bu yönde ifade vermesi halinde maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını söylediklerini ancak kabul etmediğini, sağ ön koltukta oturan şahsın ise ''bu kız yalan ifade vermez'' dediğini, daha sonra arabadan indiğini, B.P. isimli şahsı tanımadığını beyan ettiği öğrenildi.

E.K. OLAYDAN KISA BİR SÜRE ÖNCE İHALE ALMIŞ

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede Ramazan Özkan’ın F.Y.’ye ait işyerinde çalıştığı ve F.Y., H.E.Ç. ve Ramazan’ın yakın arkadaş oldukları, F.Y.’nin son zamanlarda B.P. ile vakit geçirmeye başladığı bu sebepten H.E.Ç. ve Ramazan ile samimi olduğunu belirterek E.K.’nin B.P. ile müvekkil-vekil ilişkisini aşar derecede samimi olduklarını, B.P. sayesinde F.Y.’nin de E.K. ile arkadaş olduğunu, Y.B., E.T., K.Y. ve Ö.T.’nin de E.K.’nın arkadaşı olduklarını E.K.’nın avukatlıktan çok ticari işlerle uğraştığı bilgileri yer aldı. E.K.’nın sahibi olduğu Kentpark’ın olaydan kısa bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvay ve otobüslerin reklam giydirmeleri amacıyla yapılan ihaleyi kazandığı Arslan’ın E.K.’nın ihaleyi almasını eleştirdiği ve haber erişim engellenmesi amacıyla mahkemeye başvuruda bulunduğu, başvurunun reddedilmesi üzerine Arslan’ın tekrar yazı yazdığı belirtildi.

ARSLAN’IN HER HAREKETİ TAKİP EDİLMİŞ

Arslan’ın etrafının kalabalık olduğu, hafta sonları genelde iş yerine gitmediği beyanlardan anlaşıldığını belirten Cumhuriyet Savcısı, Arslan'ın iş yerinde yanında kimsenin olmadığı saat ve günde, ziyaretine gelen kişilerin ayrılmasından hemen sonra olayın olması nedeniyle Ramazan Özkan, H.E.Ç., F.Y. ve E.K.’nin Arslan’ın her hareketini takip ettiklerinin açık olduğunu belirterek E.K.’nın Arslan'ı öldürülmesi talimatını şüpheli B.P.’yevermek suretiyle tasarlayarak kasten adam öldürme suçu ile ateşli silahların taşınması ve bulundurulması kanununa muhalefet suçlarının azmettiricisi olduğu, B.P.’nin F.Y., H.E.Ç. ve Ramazan’ın Arslan’ı öldürmeye ikna ettiği, bu nedenle tasarlayarak kasten adam öldürme ve ile ateşli silahların taşınması ve bulundurulması kanununa muhalefet suçlarının azmettiricisi olduğu

ŞÜPHELİLER NE İLE YARGILANIYOR?

F.Y.’ninsuçun bizzat işlenmesinin planlayıp silah temin edip olayı gerçekleştiren kişilerden olması sebebiyle tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna yardım ve ateşli silahların taşınması ve bulundurulması kanununa muhalefet suçlarını işlediği, H.E.Ç.’ninsuçun bizzat işlenmesinin planlayıp silah temin edip olayı gerçekleştiren kişilerden olması sebebiyle tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna yardım ve ateşli silahların taşınması ve bulundurulması kanununa muhalefet suçlarını işlediği, Ramazan Özkan'ın kendisine verilen talimat ile maktul Göngör Arslan'ı tasarlayarak kasten öldüren tetikçi olduğundan, şüpheli Ramazan'ın tasarlayarak kasten adam öldürmek, ateşli silahların taşınması ve bulundurulması kanununa muhalefet suçlarının asli faili olduğu, R.S.’nin silahı ve mermileri şüphelilere temin edip vermesi nedeniyle tasarlayarak kasten adam öldürme suçuna yardım ve ateşli silahların taşınması ve bulundurulması kanununa muhalefet suçlarının işlediği

E.Y.’nin olay öncesinde suçta kullanılan silahın temini için şüpheli R.S. ile görüşmeler yaptığı, F.Y. ve kendisine ait işyeri hesabından silahın temini için H.E.Ç.’ye para havale ettiği, olay günü akşam saatlerinde şüpheli Ramazan Özkan'ın annesini telefon ile arayarak "oğlunun selası veriliyor." diyerek üstü örtülü tehdit ettiği, bu yolla gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek istediği, bu itibar ile şüpheli E.Y.’nintasarlayarak kasten adam öldürme suçuna yardım suçunu ve ateşli silahların taşınması ve bulundurulması kanununa muhalefet suçunun oluşturduğu, Ö.T.’nin F.Y. ve H.E.Ç.’ninsaklanmalarını ve kaçmalarını sağladığı, yine şüphelilerden E.K. ve H.E.Ç ile F.Y.’yibuluşturmak suretiyle şüphelilere yardımda bulunduğu, bu sebeple şüpheli Ö.T.’ninsuçluyu kayırma suçunu işlediği belirtildi.

K.Y.’nin E.K.’nın talimatı ile ve E.K.’ya ait araç ile şüphelilerin kaçmasına imkan sağladığı ve yardımda bulunduğu, bu suretle, şüpheli K.Y.’nineylemi sebebiyle suçluyu kayırma suçunu işlediği, C.Y.’nin F.Y. ve H.E.Ç.’yisaklayıp kendisine ait aracı ile saklayıp Derince'ye götürerek şüpheliler F.Y. ve H.E.Ç.’nin saklanmasına yardım ettiği, C.Y.’yi suçluyu kayırma suçunu işlediği, A.Y., E.Y., E.T. ve Y.B.’ninT.U.’yagerçeğe aykırı tanıklık yapması için baskı yapıp yönlendirmeye çalışmaları nedeniyle suç delillerini değiştirme suçunu işlediklerini değerlendirerek kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delili elde edildiği kanaatine varıldığını belirtti. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı şüphelilerin, gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin sonuç cezasından indirilmesini talep etti. M.P., T.U., S.Y., D.İ., E.O., U.Ö., S.N.B., S.Ö., C.Y., K.Y., T.T., S.Y., B.K. hakkında Suçluyu Kayırma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına da karar verildi. Dava tarihi ise henüz netleşmedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı E.K. ve B.P. hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye ve ruhsatsız silah bulundurmaya azmettirme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, Ramazan Özkan hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, H.E.Ç., F.Y., R.S., E.Y. hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ve ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis, C.Y., K.Y., Ö.T. hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis ile tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında ‘Suç Delillerini Gizleme’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarını talep etti.