TÜİK açıkladı: Kocaeli'de 2021 yılında sayı 58'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre %11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı %10,3 azalarak 285 bin 130 oldu.

KOCAELİ'DE 58 SİNEMA SALONU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde sinema salonu sayısı 2021 yılında 58 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı 6 bin 698 olurken, Sinema seyirci sayısı ise 366 bin 882 oldu.