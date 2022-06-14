14 Haz 2022 - 17:38- Gündem G: 14 Haz 2022 - 17:39

Başkan Hürriyet’e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü

Göreve geldiği günden beri İzmit’i yeniden kültür ve sanat kenti yapmak için projeler üreten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet,  9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreninde Sanata Katkı Özel Ödülü’ne layık görüldü
Başkan Hürriyet’e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü mask

Kültür sanat camiasının prestijli organizasyonu 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreni İstanbul’da Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kentte kültür ve sanata giden damarları açmak için yola çıkan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü takdim edildi. Başkan Hürriyet sanatın ve sanatçının destekçisi olduklarını vurgulayarak tiyatro çalışmalarına emek veren herkese teşekkür etti. 

HÜRRİYET:ÖNCÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kısa bir konuşma yapan Başkan Hürriyet, “Biz bir ilçe belediyesiyiz. Kocaeli ölçeğinde sanata giden damarları açmak üzere geldiğimizden bu yana sanatın her alanında; Tiyatroda, müzikte, resimde her alanda kaynaklarımızı sanata yatırarak öncü olmaya çalışıyoruz.  Bu oyuna emek ve katkı veren yazar, yönetmen, oyuncular başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen başarılı çalışmalara imza atan İzmit Belediye Tiyatrosu da ‘Vasati Dört Kişi’ oyunuyla  ‘En iyi yeni oyun’ ödülünü kazanmayı başardı.

14 Haz 2022 - 17:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.382.096 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Elma: Halk direnişlerini selamlıyoruz mask
Elma: Halk direnişlerini selamlıyoruz
Başkan Hürriyet’e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü mask
Başkan Hürriyet’e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü
Zeynep Şamlı, Çınarlı Muhtarlığı’na aday mask
Zeynep Şamlı, Çınarlı Muhtarlığı’na aday
Gölcüklü Muharip Gaziler, 500 kişilik lokma dağıttı mask
Gölcüklü Muharip Gaziler, 500 kişilik lokma dağıttı
ADD Kandıra’da Yalçıntuğ seçilmiş başkan mask
ADD Kandıra’da Yalçıntuğ seçilmiş başkan
Yuvacık Hafızlık Kur’an Kursu yeni binasına kavuştu mask
Yuvacık Hafızlık Kur’an Kursu yeni binasına kavuştu
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL