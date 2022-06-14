Başkan Hürriyet’e Uluslararası Sanata Katkı Ödülü

Kültür sanat camiasının prestijli organizasyonu 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreni İstanbul’da Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kentte kültür ve sanata giden damarları açmak için yola çıkan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü takdim edildi. Başkan Hürriyet sanatın ve sanatçının destekçisi olduklarını vurgulayarak tiyatro çalışmalarına emek veren herkese teşekkür etti.

HÜRRİYET:ÖNCÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kısa bir konuşma yapan Başkan Hürriyet, “Biz bir ilçe belediyesiyiz. Kocaeli ölçeğinde sanata giden damarları açmak üzere geldiğimizden bu yana sanatın her alanında; Tiyatroda, müzikte, resimde her alanda kaynaklarımızı sanata yatırarak öncü olmaya çalışıyoruz. Bu oyuna emek ve katkı veren yazar, yönetmen, oyuncular başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen başarılı çalışmalara imza atan İzmit Belediye Tiyatrosu da ‘Vasati Dört Kişi’ oyunuyla ‘En iyi yeni oyun’ ödülünü kazanmayı başardı.