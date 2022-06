Yıldızlı perşembe günü pazarda Ellibeş’i bekleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı bugün partisinin il binasında haftalık olağan basın toplantısı gerçekleştirdi. İl yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda ülke ve kent gündemi değerlendirildi.

“OLAY BİR PARTİ OLAYI OLMAKTAN ÇIKTI”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan davaların fakrındayız diyerek konuşmasına başlayan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Bir şekilde engelleyerek önümüzü kapamaya çalışıyorlar. Bütün engellemelere rağmen ülkemizi demokrasi ile kavuşturacağız. Adalet yürüyüşümüz bitmedi, sürdürüyoruz. Hepimiz hak hukuk adalet istiyoruz. Son bir kişi kalana kadar bu davamız devam edecek. Genel Başkanımız bugünkü grup toplantısında adalet istiyorsanız bize katılın demişti. Biz de diyoruz ki adalet istiyorsanız bize katılın, temiz siyaset istiyorsanız bize katılın. Olay bir parti olayı olmaktan çıktı olay bir Türkiye geleceği olayıdır. Evlatlarımızın geleceğini düşünüyorsanız bize katılın” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN ODALARIN ZAM TALEBİ VAR”

Ülkedeki ekonomik sıkıntılara değinen Yıldızlı, “Bugün partimiz SADAT hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Biz adalet sağlayana kadar dim dik duracağız. Ülkemizde ekonomi deyince 84 milyon derin bir sıkıntı çekiyor. Belli bir kısım sıkıntı çekmiyor. Bunlar saray ve adamları. Dolar almış başını gidiyor. Euro almış başını gidiyor. Mazot fiyatları takip edilemez durumda. Bir yıl önce mazot 7 lira bandındaydı. Kocaeli’de baktığımız zaman zam talepleri ile ilgili birkaç veri vermek istiyorum. Yüksek hızlı trende yapılan üç zammın arından yüzde 30 zam yapıldı. Otobüsçüler en az yüzde 50 istiyor. Bütün odaların zam telebi var. Bitmeyen zam talebi fiyat artışına gitmek isteyen esnaf ile vatandaşın arası açılıyor. Vatandaş ile esnaf karşı karşıya geliyor. Bu zam talepleri orta gelirde kalmadı. Bütün vatandaşımızın beli bükülmüş durumda” dedi.

“BBP BAŞKANINI HAYRETLE İZLEDİM”

Büyük Birlik Partisi Remzi Kaya’nın açıklamalarına da değinen Yıldızlı, “Geçenlerde hayretle izledim. Sayın Büyük Birlik Partisi İl Başkanı ‘Siz hırsızların, liyakatsizliğin, her türlü dolap dönüyor ama yine de sizle yürüyeceğiz’ diyor. Bu hırsızlıkları dolapları açıklasın da biz de bilelim” ifadelerini kullandı. Madde bağımlılığı sıkıntısına da değinen Yıldızlı, “İlimizde madde kullanımının yaygınlaşması sonrası 2017 yılında kurulacak dedikleri AMATEM ve ÇAMATEM için hala bir yol alınmadı. Üniversiteye devredilecek bir bina vardı. Bu konuda bir ilerleme kaydedilemedi. Bu proje de bitilip Kocaeli halkına kazandırılamadı. Bir diğer konu havalar yağışlı her seferinde büyükşehir belediye başkanımız milyonlarca lira yatırım yaptığın söylüyor. Ancak ilk yağışta her yeri su basıyor. Ayağınızın altına servet yatırdık diye afişler asmışlardı. Son yağışta kentin her tarafını gördük” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞ AÇKEN SURİYELİLERE NE KADAR YARDIM YAPILIYOR”

Kağıt toplayıcılarının ziyaret geldiğini ifade eden Yıldızlı, “Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Sıkıntılardan bahsettiler. Kocaeli’de bu iş tekele dönüşmüş. Ufak bir araştırma yaptık. Şöyle bir sorunları var. Kağıt toplama işi Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının elinden alınış mültecilerin eline verilmiş durumda. Bu da tekel haline gelmiş. Bizim vatandaşımıza çalışma izni verilmezken Suriyeli ve Afkan’a nasıl veriliyor merak ediyoruz. Suriyelilere yapılan yardımlardan haberiniz var. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ne kadar yardım yapılıyor. Elimizde bazı veriler ama yetkililerin açıklamasını istiyoruz. Bizim vatandaşımız sıkıntıdayken, bizim vatandaşımız ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken Suriyeli ve Afkanlarayapılan yardım nedir?” şeklinde konuştu.

“BİTMEYEN YATIRIMLAR ŞEHRİ”

Kocaeli’nin bitmeyen yatırımlar şehri olduğunu ifade eden Yıldızlı, “Her zaman söylüyorum. Kocaeli bitmeyen yatırımlar şehri. Şehir Hastanesinin ne zaman biteceğini merak ediyoruz. Ceditli vatandaşların kira yardımlarında aksaklıklar olduğu bilgisine ulaştık. Halkevi Binası artık ne olacaksa olsun. Artık çözüm üretilmeli. Bizde hastane var yolu yok, havalimanı var yolcusu yok. Cengiz Topel’in hala atıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Çayırova’da Devlet Hastanesinin ne zaman biteceği konusunda bizlere bilgi verirlerse çok kıymetli olur. Dilovası Kömürcüler OSB hala kalkmadı. Geçtiğimiz hafta yağışta kömür tozları yağışa karışarak Körfeze aktı. Gebze’de açılamayan bir metre metronunakıbeti ne olacak. 2023 diyorlar ama o tarihe açılacağını pek düşünmüyorum” dedi.

“YÜZ YILLIK HESAPLAŞMAYA HAZIRIZI DİYENLER NE DÜŞÜNÜYOR”

TÜGVA İzmit İlçe eski Başkanı Fatih Sultan Öztel’in 10 yıl marşı tepkisi üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yüklenen Yıldızlı, “Kocaeli üniversitesi ilahiyat fakültesinde çalınan 10 yıl marşında TÜGVA’nın İzmit İlçe Başkanın tepkisi varmış. Beyefendi 10. Yıl marşından rahatsız olmuş. Biz Cumhuriyet Halk Partili oldukça rahatsız olamaya devam edecek. Bazılar bir ENSAR kapanırsa 5 ENSAR açarım diyordu. Acaba onlar da rahatsız mı? Yüz yıllık hesaplaşmaya hazırız diyenlerin düşüncelerini merak ediyoruz” dedi.

ELLİBEŞ’E HODRİ MEYDAN

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in sahada göremiyoruz eleştirilene cevap veren Yıldızlı, “Ben arkadaşlarım ile birlikte her gün sahadayım kendilerini hiç görmedik. İsterlerse birlikte sahaya inelim. Bir pazara inmelerini tavsiye ediyoruz. Ya da gazeteciler gitsin. Birlikte pazara insin. Ben pazara indiğimde gazeteciler ile gidiyoruz. Halkın sorunlarını dinlesinler. Anlatsınlar hayat neden pahalı. Böyle popülist yaklaşımlar ile bir yerlere varamazlar. Perşembe günü pazara iniyorum. Sayın Ellibeş de buyursun gelsin. Orası çok mutluysa gidelim otagar esnafını dinleyelim. Hodri Meydan. Perşembe Pazara gidiyorsunuz sonra otogara gidiyoruz. Öyle atıp tutmak kolay. Buyursunlar. Kameralar açık gelin. Bizi eleştireni de yayınlayın. Tüm halkımız sizin aracılığınızla görsün” ifadelerini kullandı.