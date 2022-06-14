14 Haz 2022 - 22:04- Asayiş G: 14 Haz 2022 - 22:05

Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis

İzmit’te yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis cezası verildi.
Yeni doğurduğu bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren cani anneye müebbet hapis mask
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Olay, 20 Ocak tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi Merve T. (29), evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini banyoda 9 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan Merve T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Müebbet hapis"

“Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme” suçundan yargılanan sanığın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Merve T. katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Merve T., “Bunu bile isteye yapmış değilim. Bilinç dışı bu olayı gerçekleştirdim. Benim 3 tane daha evladım var. Adaletinize sığınıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Merve T.’nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından Merve T. hakkında hazırlanan iddianamede, Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğünce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. İddianamede ayrıca Hakan T.’nin öldürülen bebeğin biyolojik babası olduğu tespiti de yer aldı. Merve T.’nin iddianamedeki ifadesinde ise olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti.

14 Haz 2022 - 22:04 İHA Kocaeli- Asayiş

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