İki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Demirkan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşadıkları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
"Bu şahıslar uyuşturucu satan kişilerdir"
Kavgaya karışan bir grubun mahalleye yeni taşınan aile olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Bu şahıslar uyuşturucu satan kişilerdi. Kuruçeşme’den buraya geldiler ve aynısını yaptılar. Bu şahıslar, mahalledeki kadınlara ve çocuklara küfür ediyor. Bu sebeple bu dayağı yediler. Geldiler burada döner bıçağı ile saldırdılar" iddiasında bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.