Kapanönü’nde yangın paniği

Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Kapanönü Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisinde dükkanların arasında bulunan plastik tentelere yan binalardan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Dumanı fark eden çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın büyümeden söndürüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.