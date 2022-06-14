14 Haz 2022 - 22:23- Asayiş G: 14 Haz 2022 - 22:26

Emekli başkomiser intihar etti

Derince Yenikent Mahallesinde ikamet eden emekli başkomiser Şükrü Varol, tek başına yaşadığı evinde beylik tabancası ile intihar etti

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Emekli başkomiser intihar etti mask

Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak Çalışanlar Sitesi Sümbül Apartmanında tek başına yaşayan emekli başkomser Şükrü Varol'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler dairede tek başına yaşayan Varol'u kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Varol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde yapılan incelemelerde Varol'un beylik tabancası ile intihar ettiği belirlendi. İnceleme işlemlerinin ardından Varol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Gündüz dışarıda dolaşan ve arkadaşları ile sohbet eden Varol'un daha sonra eve gittiği ve bir daha kendisinden haber alınamadı öğrenildi. Evli ve 3 çocuk babası olan ve eşini yaklaşık 6 yıl önce kaybeden Varol'un neden intihar ettiği henüz bilinmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

14 Haz 2022 - 22:23 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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