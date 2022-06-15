15 Haz 2022 - 10:48- Eğitim G: 15 Haz 2022 - 10:51

BİLNET velileri kahvaltıda buluştu

BİLNET İlkokulu 2/D sınıfı velileri ve öğrencileri eğitim yılının son haftasında bir araya geldi. Çocuklar ve velilerinin katıldığı kahvaltı buluşmasına sınıf öğretmeni Cansu Alagözoğlu’da katıldı.
BİLNET velileri kahvaltıda buluştu mask

BİLNET Kocaeli Okulları 2/D sınıfı velileri, okulların kapanmasına sayılı günler kala bir araya geldi. Öğrenci velileri tarafından organize edilen kahvaltı etkinliği Maide Restaurant’ta yapıldı. Ailelerin tanışmasının amaçlandığı programa katılım da yüksek oldu. Öğrenciler de bu vesileyle okul dışında da ilk kez bir araya geldi. 2/D sınıf öğretmeni Cansu Alagözoğlu’nun da katıldığı kahvaltı etkinliği üç saat boyunca devam etti.  Veliler, birbirleriyle sohbet ederek yapılan organizasyonun sık sık tekrarlanması konusunda fikir birliğine vardılar.

15 Haz 2022 - 10:48 - Eğitim

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