15 Haz 2022 - 10:51- Asayiş G: 15 Haz 2022 - 12:06

İzmit'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişiden biri diğerini tabancayla yaralarken olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit'te alacak verecek meselesi kanlı bitti mask
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Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde bulunan Zambak Evleri B2 blok adresinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan C.H. ve Y.Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y. tabancayla C.Y.'ye ateş etti. İsabet eden iki mermi ile yaralanan C.Y. kanlar içinde kalırken silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.Y. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken yaralanan C.Y. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. C.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

15 Haz 2022 - 10:51 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(3)
03

Recep - çare ya mafya yada kendi işini kendin göreceksin

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 15 Haziran 12:27
02

Izmitli - aslında kimseyle alış veriş yapmıcaksın yaparan olay oluyo bn bile 6 senedir yaptım hala bekliyom

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 11:41
01

Izmitli - evet aslında kimseylen alış veriş yapmıcaksın yaptınmı sonra olay oluyo bn bile yaptım 6 senedir bekliyom

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Haziran 11:37
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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