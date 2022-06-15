İzmit'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde bulunan Zambak Evleri B2 blok adresinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan C.H. ve Y.Y. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y. tabancayla C.Y.'ye ateş etti. İsabet eden iki mermi ile yaralanan C.Y. kanlar içinde kalırken silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.Y. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken yaralanan C.Y. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. C.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.