Başkan Hürriyet, IEEE KOÜ Öğrenci Kulübü’nü ağırladı

IEEE KOÜ Öğrenci Kulübü İnsansız Hava Aracı Takımı, TEKNOFEST 2021’de yaptıkları insansız hava aracı ile 5’inci oldu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de başarılı Mühendislik Fakültesi öğrencilerini makamında ağırlayarak tebrik etti. Başkan Hürriyet, IEEE KOÜ Öğrenci Kulübü İHA Takım Kaptanı Tuana Aydın ve Emre Balkese, Su Altı Takım Kaptanı Feyza Nur Özver, Rover Takım Kaptanı Enes Çamur, Proje Koordinatörü Furkan Yayla, Kulüp Üyeleri Esra Sarı, Taha Rıdvan Öztürk ve Uygar Mehmet Öztürk ile bir araya geldi.

“DAHA İYİ ŞARTLARDA ÜRETEBİLMENİZ İÇİN”

Başkan Hürriyet, elde ettikleri başarıdan ötürü öğrencileri tebrik etti. Hürriyet, “Teknolojiyi geliştiren gençleri görmek çok güzel. Sizler üreten gençler olarak geleceğimizsiniz. Sizlerin daha iyi şartlarda daha büyük projeler üretebilmeniz adına elimizden geleni yapmaya hazırız. Teknolojik çalışma yapan öğrencilerin teknik ekipman ve cihaz konusuna desteğe ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçlarınız karşılamak adına projeler geliştiriyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

IEEE Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulübü İHA Takımı, ayrıca 23 Temmuz’da ODTÜ’de düzenlenecek Boeing Vtol Dikey İniş-Kalkış Yapan İHA Yarışması’na katılacak. Başkan Hürriyet, yarışmaya Kocaeli’den katılan tek takım olacak İHA Takımı öğrencilerine başarılar diledi.