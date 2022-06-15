15 Haz 2022 - 11:03- Gündem G: 15 Haz 2022 - 11:08

Nejdet Ulusoy’un acı kaybı

Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Ulusoy’un babası Necati Ulusoy vefat etti.
Nejdet Ulusoy’un acı kaybı mask

Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Ulusoy’un babası Necati Ulusoy, dün tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Necati Ulusoy’un cenazesi bugün öğle namazını müteakip Başiskele Yeniköy Mahallesi Kalıcı Konutları 17 Ağustos Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük Saraylı 17 Ağustos Mezarlığı’nda defnedilecek.

15 Haz 2022 - 11:03 - Gündem

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