Fuar’daki lokantalar ve malzemeler için 381 bin TL teklif!

Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesi olarak yeniden düzenlenmesi kararının ardından Kocaeli Fuarı’nda yıkım işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz yılın aralık ayında başlayan yıkım çalışmalarının ardından Fuar’da bulunan lokantaların yıkımı için ihale gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta Dairesi Başkanlığı da yıkılacak olan binalar arasında yer alırken Mustafa Pehlivan Camii, KSO, KOTO ve Leyla Atakan Kültür Merkezi ile Lunapark ise hizmet vermeye devam edecek.

15 BİN TL MUHAMMEN BEDEL

Pelikan Lokanta, Şehir Lokanta, Çağlayan Lokanta, Harran Lokanta, Yıldız Lokanta ve Beyzade Lokanta binalarının yıkılması, enkazının taşınması ve binalardaki kapı, pencere, demir-çelik, moloz vb. muhtelif malzemelerin satılması ihalesi bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda kapalı teklif usulü ile gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirilen ihalenin muhammen bedeli 15 bin TL artı yüzde 18 KDV olarak belirlendi.

6 FİRMA TEKLİF VERDİ

Çalık İnşaat Hafriyat Hurdacılık adına Recep Çalık, Yunus Metal adına Yunus Geçili, Arçev Geri Dönüşüm Metal San. Tic. Ltd. Şti. adına Tuncay Benli, Dekor 2000 adına Ekrem Özgenç, Arslan Can Serad Gemi Tic. Ltd. Şti adına Arslan Can Serdar, Eser Yıkım İnşaat Hafriyat Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına Muhlis Ateş katıldı.

BİR FİRMA USUL HATASI NEDENİYLE ÇEKİLDİ

Teklifi iç zarfa koymaması nedeniyle açık teklifte bulunduğu için Yunus Metal’in teklifi geçerli olmadı. Dekor 2000 adına Ekrem Özgenç 270 bin TL+KDV, Arslan Can Serad Gemi Tic. Ltd. Şti Adına Arslan Can Serdar 279 bin TL+KDV, Arçev Geri Dönüşüm Metal San. Tic. Ltd. Şti. Tuncay Benli 256 bin T+KDV, Çalık İnşaat Hafriyat Hurdacılık adına Recep Çalık 40 bin+ KDV, Eser Yıkım İnşaat Hafriyat Sanayi Tic. Ltd. Şti. adına Muhlis Ateş 341 bin+ KDV teklif verdi. Çalık İnşaat, Arslan Can Serad Gemi Tic. Ltd. Şti, Eser Yıkım İnşaat Hafriyat Sanayi temsilcileri katılım sağlarken diğer firmaların temsilcileri olmaması nedeniyle teklif veremedi.

ÜÇ FİRMA YARIŞTI

İhale, 5 tur olarak sözlü olarak yapılırken dördüncü turda sonlandı. Çalık İnşaat 342 bin TL teklif verirkenArslan Can Serad Gemi Tic. Ltd. Şti 342 bin 500, Eser Yıkım İnşaat 360 bin TL teklif verdi. İkinci turda Çalık İnşaat çekilirken, Eser Yıkım İnşaat 360 bin TL, Arslan Can Serad Gemi Tic. Ltd. Şti 361 bin TL, üçüncü turda Eser Yıkım İnşaat 370 bin TL, Arslan Can Serad Gemi Tic. Ltd. Şti 371 bin TL, dördüncü turda ise Eser Yıkım İnşaat 380 bin TL, Arslan Can Serad Gemi Tic. Ltd. Şti 381 bin TL artı KDV teklif verdi. Eser Yıkım İnşaat çekilirken ihaleyi Arslan Can Serad Gemi Tic. Ltd. Şti kazandı.