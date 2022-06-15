15 Haz 2022 - 12:01- Gündem G: 15 Haz 2022 - 12:11

Otogarda hem yolculara hem de zabıtalara küfreden şahsa para cezası!

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yazıhaneler bölgesinde çalışan bir şahıs hem yolculara hem de terminal zabıta memurlarına küfür ve hakaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı encümen toplantısında şahsa idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Otogarda hem yolculara hem de zabıtalara küfreden şahsa para cezası! mask
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Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz haftalarda İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yazıhaneler bölgesinde çalışan bir şahıs hem yolculara hem de terminal zabıta memurlarına küfür ve hakaret etti. Söz konusu olay video ile kayıt altına alınırken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında toplanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı encümen toplantısında olay gündeme geldi. Küfür ve hakaret eden şahsa idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

15 Haz 2022 - 12:01 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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