Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz haftalarda İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yazıhaneler bölgesinde çalışan bir şahıs hem yolculara hem de terminal zabıta memurlarına küfür ve hakaret etti. Söz konusu olay video ile kayıt altına alınırken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında toplanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı encümen toplantısında olay gündeme geldi. Küfür ve hakaret eden şahsa idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
15 Haz 2022 - 12:01- Gündem Güncelleme: 15 Haz 2022 - 12:11
Otogarda hem yolculara hem de zabıtalara küfreden şahsa para cezası!
İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yazıhaneler bölgesinde çalışan bir şahıs hem yolculara hem de terminal zabıta memurlarına küfür ve hakaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı encümen toplantısında şahsa idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.