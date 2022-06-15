15 Haz 2022 - 12:16- Ekonomi G: 15 Haz 2022 - 12:19

Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti belli oldu

Kur korumalı mevduat kapsamında merkezi bütçeden mudilere ödenen kur farkları üç ayda toplamda 21,1 milyar TL'ye ulaştı.

Kur korumalı mevduatın bütçeye maliyeti belli oldu mask

2021 yılı Aralık ayı sonunda döviz kurlarındaki artışı frenlemek üzere devreye alınan kur korumalı mevduatın (KKM) bütçeye yükü artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün bugün yayımladığı verilere göre, KKM’nin bütçeye maliyeti mayısta 4 milyar 843 milyon TL oldu. Merkezi bütçe gider kalemlerinde ‘Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Korunmasına İlişkin Giderler’ başlığıyla verilen KKM giderleri, martta 11 milyar 700 milyon TL, nisanda 4 milyar 555 milyon TL olmuştu. Böylece KKM’nin üç aylık maliyeti 21,1 milyar TL’ye ulaştı. 20 Aralık 2021 tarihinde dolar kurunun 18,36 ile rekor kırmasının ardından devreye alınan KKM, bir süre kurun düşüşünde etkili olmuştu ancak yüksek enflasyon ve yüksek cari açık etkisiyle kur tekrar 20 Aralık’ta görülen seviyelere döndü

15 Haz 2022 - 12:16 - Ekonomi

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