Ellibeş: Eğri cetvelden doğru çıkmaz

AKP Kocaeli’de 9. daraltılmış ilçe danışma meclisi önceki akşam Gölcük’te tamamlandı. Teşkilatın öneri ve beklentilerinin dinlendiği danışma meclisinde konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her alanda gücünü ve etkisini koruduğunu, yatırımlara devam ettiğini, ekonomik sıkıntıları aşmak için yoğun çaba harcandığını belirterek şunları söyledi:

YUNANİSTAN’I DESTEKLİYORLAR

“Türkiye’nin bugün sınırlarında ciddi bir hareketlilik var. Yunanistan, burnumuzun dibindeki adalarda hiç de dostane olmayan eylem ve söylemlerin peşinde. Buna karşı elbette tüm gücümüzle, tek vücut olarak Cumhurbaşkanımızın arkasında ülkemizin haklarını savunacağız. Ama CHP’nin içinden bir emekli büyükelçi çıkıyor, Yunan Gazeteleri’nde hakkında methiyeler düzülecek açıklamalar yaparak, Yunanistan’ın Adaları silahlandırmasını normal karşılamak gerektiğini savunuyor! Sınır ötesi harekatına karşı çıkan Genel Başkanlarının peşinden gidiyor”.

SEÇİM YAKLAŞTIKÇA PARTİ İÇİ YARIŞ KIZIŞTI

“Şimdi bunu yapanların yerli ve milli olduğu savunulabilir mi? CHP’nin dış politikadaki zikzakları parti içi demokrasi anlayışına da yansımış durumda. Seçim yaklaştıkça görevden almalar, ihraçlar başladı. Ne yazık ki, bütün bunlar etik değerler üzerine değil, tamamen iç çekişme ve yarış uğruna yapılıyor. Bolu Belediye Başkanı insan haklarını hiçe saydı, kadına hakaret etti, kadın meclis üyesine iğrenç imalarda bulundu, sesleri çıkmadı. Ama ne zaman ki, Cumhurbaşkanı Adayı olmak istediğini söyledi, ihraç işlemi başlatıldı. On seçim kaybedip, hala o koltukta oturabilen birinden ne beklenir? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.”

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Ekonomik krize karşı verilen mücadeleye de değinen Ellibeş şöyle devam etti: “Türkiye’de son 20 yılda çok önemli işlere imza atıldı. Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle vesayete, engellemelere rağmen Türkiye ulaşımdan sağlığa, eğitimden şehirleşmeye sayısız yatırıma imza attı. Bakın daha düne kadar hayal bile edilemeyen birçok şeyi bugün yapabiliyoruz. Yerli otomobil, İHA’lar, SİHA’lar.. Bütün bunlar yasakçı zihniyeti yıkarak, herşeye karşı çıkan, hiçbir şey yapılsın istemeyiz diyen anlayışı aşarak yapıldı. Bütün bunlar milletimizin desteğiyle oldu. Şimdi Türkiye kendi doğalgaz rezervlerini tarihinde ilk kez buluyor, çıkarıyor ve inşallah halkımızın hizmetine sunacak. Bu krizin de üstesinden bir ve beraber olarak geleceğiz”.

CEDİT’İ NASIL AĞZINIZA ALIYORSUNUZ?

“Bize gel pazara çıkalım diyorlar. Biz zaten hergün milletimizle iç içeyiz. Dertleri, sıkıntıları biliyoruz. Çözüm için çırpınıyoruz. Hiçbir çözüm önerisi olmadan, kuru söylemle ve halkımızı kandıranlarla biz yol yürümedik, yürümüyoruz. CHP’li belediyelerin bugün karıştığı yolsuzluklar, usulsüzlükler tek tek patlıyor. Üç yıl geçti, İstanbul’dan Ankara’ya yönettikleri belediyelerin sürekli borçlandığını ama millete hiçbir hizmet götürülmediğini görüyoruz. Ama bütün bunlardan üzüntü duymayı, mahcup olmayı da bilmiyorlar. İzmit’te Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini bir yıl milletimizi oyaladıktan sonra yüz üstü bırakıp giden kendileri değilmiş gibi hala konuşup, mağduriyetten bahsedebiliyorlar. İşte bütün bunlara karşılık, AK Parti teşkilatı olarak her zamankinden daha uyanık ve hazır olma mecburiyetimiz var. Milletimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkarak, bu fırsatçılara, bozgunculara bir ders daha hep birlikte vereceğiz.”