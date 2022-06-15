İzmit Belediyesi Yenişehir’e  yeni spor tesisi kazandırıyor

İzmit Belediyesi, gençlerin ve çocukların ihtiyaçlarına karşılık vermeye devam ederken Yenişehir Mahallesi’nde yeni spor tesisi yapım işi için Nisan ayında harekete geçti. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yenişehir Mahallesi Bostanlık Sokak (Kaymakamlık binası yanı) 3 bin 300 metrekare park alanında 99 metrekare giyinme, duş vb. ihtiyaçların karşılanabileceği prefabrik bina ile 24*41 ölçülerinde suni çim futbol sahası yapımına hızla devam ediyor.



PREFABRİK YAPININ MONTAJI TAMAM

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla ilerlediği çalışmalar kapsamında son olarak prefabrik yapının montajını tamamladı. Saha çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bölgede çevre düzenlemeleri yapılarak hizmete sunulacak. Çocuklar ve gençler gönüllerince spor yapabilecekleri yeni spor tesislerine en kısa sürede kavuşacak.