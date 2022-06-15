KEDFE’den eğitime tam destek

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) işbirliğinde, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde uygulama mutfağı kuruldu. Bugüne dek, binlerce öğrenciye burs veren ve eğitime çeşitli şekillerde destek olan KEDFE, önemli bir projenin daha paydaşı oldu.

KOCAELİ PROTOKOLÜ AÇILIŞA KATILDI

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin 24 istasyonda, Türk ve dünya mutfaklarının inceliklerini öğrenebilecekleri uygulama mutfağının açılışına; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sadettin Hülagü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili ve Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun katıldı.

PROTOKOL, BİLGİLİ’DEN BİLGİ ALDI

Turizm Fakültesi uygulama mutfağının açılış kurdelesinin kesilmesi ardından mutfağı gezen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve protokol üyeleri, mutfak ile ilgili Doç. Dr. Bilsen Bilgili'den bilgi aldı.

HÜLAGÜ’DEN DURSUN’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Açılış sonrası Kartepe Park Otel'de yemek düzenlendi. Yemek sonrası Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, KEDFE Başkanı Tekin Dursun'a plaket takdim etti. Destekleri nedeniyle KEDFE Başkanı ve destek verenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Kentimizin dinamikleriyle bugün güzel bir açılışı gerçekleştirdik. Bu mutfağı BAP projesi ve sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle hayata geçirdik. Erzurumlu hemşerilerime, destek sunanlara, Valimiz başta olmak üzere bizi bugün yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Başkanıma, Kartepe Belediye Başkanıma ve siz değerli konuklara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

DURSUN: EĞİTİME DAİMA DESTEK VERDİK

KEDFE Başkanı Tekin Dursun ise böylesine önemli bir projede üniversiteye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Eğitimin olmamasını karanlık geceye benzeten Tekin Dursun, federasyon olarak eğitime her zaman destek verdiklerini ifade etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise projenin hayata geçmesi ve öğrencilerin eğitimine destek sunacak olması nedeniyle destek verenlere teşekkür ettiler.