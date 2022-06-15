Önem Projesi’nin galası yapıldı! Vali Yavuz: Benim uyguladığım ve olumlu sonuçlar aldığım bir projedir

Kocaeli’de sosyal desteğe ihtiyaç duyulan öğrenciler için geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ÖNEM Projesi’nin yıl sonu gala töreni Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde yapılan gala törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile eşi Selda Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim Garnizon Komutanı Tümgeneral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Müftüsü Sinan Cihan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, ilçe kaymakamları, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

“751 OKUL DAHİL OLDU”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen gerçekleştirdi. Akmenşen konuşmasında, “Daha önce birçok ilde uygulanan ve sonuç veren Önem Projesi’nin mimarı Valimiz Seddar Yavuz’dur. Çocuklarımız keşfedilmeyi bekleyen yıldızlardır. Bu bağlamda öğrencilerimizin sosyal, sportif ve çevre ile ilgili bağlantılarını geliştirmeyi hedefledik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Eylül ayından itibaren çeşitli faaliyette bulunduk. 751 okulumuz projeye dahil oldu. 5 bin 708 hami, 5 bin 742 öğrenci ile eşleştirildi. Hamilerimiz önce öğrencileri okullarda ziyaret etti. Ardından eylem planları oluşturuldu. 21 bin 309 öğrenci bu proje ile eşleştirildi. Her etkinlik velilerde izin kağıdı aldık. Bu proje için emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“GENÇLERİN NASIL YETİŞTİRİLDİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEME SAHİP”

Akmanşen’in ardından konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Kocaeli’ye geldiğimiz günden bu yana özveri ve gayret ile yürüttüğümüz ÖNEM Projesi çok güzel sonuçlar verdi. Eğitim topyekün aziz milletimizin konusudur. İslam medeniyetinin tartışmasız lideri ve önderiyiz. Bu topraklarda huzur içinde yaşamak istiyorsak eğitim seferberliği içerisinde bu faaliyetlerin sürdürülmesi kaçınılmazdır. Gençliğin nasıl yetiştirildiği bizim için hayati bir öneme sahiptir.

“BENİM UYGULADIĞIM VE OLUMLU SONUÇLAR ALDIĞIM BİR PROJEDİR”

Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde eğitim için ciddi yatırımlar yapıldı. Okullarımıza üstü düzey yatırımlar yapıldı. Duygusal yönden akranlarından geride olan gençlerimize katkı sağlayıp topluma kazandırmak bizim görevimizdir. Şikayet etmek yerine bugün ne yapabiliriz diye sormalıyız. Ağlamak çözüm değil. Ağlayanın gözyaşını dindirmek için çözüm önerileri bulmalıyız. Minik yüreklerin elinden tutmak için yola çıktık. İlimizde özel nedenleri olan çocuklarımızın elinden tutmaya çalıştık. Çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarıp akademik kariyerinde daha başarılı kılmak adına çalışmalar yaptık. 2019 yılından itibaren benim uyguladığım ve olumlu sonuçlar aldığım bir projedir. Hiç kimseden maddi bir talep ve beklentimiz olmadı. Bütün farklılıklar ile bir arada olmayı amaçladık. ÖNEM Projesi kapsamında 450 bin 500 öğrenciye ulaşıldı. Hamilik olarak ben ve eşiminde 6 tane çocuğu bulunuyor. Çalışmalarımıza yine devam edeceğiz.

PLAKET ALDILAR

Çocuklarımızı yarınlara hazırlayıp büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu projede emeği olan başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Programda Gebze Mimar Sinan Ortaokulu, Derince Cumhuriyet Ortaokulu, Yeni Turan Anaokulu, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Öğrencileri gösteri düzenledi. Program sonunda projenin ilçelerde başarılı olmasını sağlayan bütün öğretmenler adına ilçe yürütücüler ve projedeki hamiler Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un elinde başarı belgelerini aldılar.