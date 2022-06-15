15 Haz 2022 - 13:38- Gündem G: 15 Haz 2022 - 13:41

İzmit'te 15 m² dükkan icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 15 m² dükkan icradan satılık
İzmit'te 15 m² dükkan icradan satılık mask

Kocaeli İzmit Ömerağa Mah. 278 Ada 30 Parsel Zemin Kat 8 nolu tapuda dükkan vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Tapu kaydında, kıymetine olumsuz etki edecek bir unsur görülmemiştir. Hali hazırda, İzmit çarşısı içerisinde, yapılaşmanın, nüfusun, yaya ve araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Çarşı içerisinde yer alması sebebi ile ulaşım imkanları iyi seviyededir. 

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15 Haz 2022 - 13:38 - Gündem

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