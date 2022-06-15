Gölcük vergi dairesi müdürlüğü'nden 12685 m² tarla satılacak

1) ADRES: Satışa çıkarılan gayrimenkul Hamidiye Mahallesi Alakaya Mevkii 108 Ada 18 Parsel Gölcük/KOCAELİ adresindedir.
2) CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: Gölcük Tapu Müdürlüğünün kayıtlarında Kocaeli ili Gölcük İlçesi Hamidiye Mh. 108 Ada 18 Parsel’de kayıtlı 12.685.11 m2 tarla olarak görülmektedir. Gayrimenkulün tapuda tam hissesi mükellefe aittir.
3) SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER : Taşınmazın rayiç değeri 2.095.000,00 TL’dir. (İkimilyondoksanbeşbin Türk Lirası)’dir.
1) ADRES: Satışa çıkarılan gayrimenkul Hamidiye Mahallesi Alakaya Mevkii 108 Ada 18 Parsel Gölcük/KOCAELİ adresindedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.