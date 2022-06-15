Başkan Şayir’den bir müjde daha   

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ekibi bu sabah Ankara’ya giderek Dilovası’na yapılacak yatırımları görüşmek üzere bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şayir, günün ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan müjdeyi verdi. Başkan Şayir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan Balıkçılar Barınağı ve sahil projesinin 2. Etap protokolünü imzaladıkları müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

ŞAYİR, GİRŞİMLERİMİZ OLUMLU SONUÇ VERDİ

Başkan Şayir, Osmangazi Köprüsü’nün yanıbaşında bulunan, servet değerindeki 7 dönüm araziyi Dilovası Belediyesi’ne kazandırdırmak için girişimlerde bulunmuştu. Bu son derece kıymetli araziyi Dilovası’na kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkanı Hamza Şayir, "Osmangazi Köprüsü’nün Dilovası’nda ki ayaklarının olduğu bölümde bulunan 7 dönümlük alanı, daha önce özel bir firma kiralamıştı… Yaptığımız görüşmeler sonrası sözleşmeleri fesh edildi. Ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’la yaptığımız Girişimler olumlu sonuç verdi ve bu paha biçilmez araziyi belediyemize kazandırmış olduk. Tahsis işlemlerinin bitmesinin ardından Diliskelesi Balıkçılar Barınağı ile bağlantısı yapılarak, muhteşem deniz ve köprü manzarasının yanında, yeşil alanı bol ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği güzel bir parkın ilçemize kazandırılması için çalışacağız. Dilovası’na Hayırlı olsun” dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Başkan Şayir yaptığı paylaşımda; “Dilovamız’a ve Diliskelemiz’e Hayırlı olsun!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Diliskelesi Mahallemizde bulunan Balıkçılar Barınağı’nın 2. Etap protokolünü imzaladık. Sıra, projemizi son sürat hayata geçirmeye geldi

Bu önemli proje için; Başta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'a, Projenin mimarı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız sn. Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Sn. H.Abdullah Uçan ve çalışma arkadaşlarına, Ankara'da bize yol açan Kocaeli Milletvekillerimize, Siyasi Desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen İl Başkanımız Sn. Mehmet Ellibeş ve yönetimine, İlçe Başkanımız Sn. İlhan Yıldırım ve yönetimine ve süreci titizlikle takip edip, nihai amaca ulaştıran çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.