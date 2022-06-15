Kocaeli İl, Başiskele İlçe, 968 Ada, 8 Parsel, YUVACIK Mahalle/Köy, Kat:1. Bodrum + Zemin Bağımsöz Bölüm No: 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Başiskele ilçesi, Yeşilyurt (Tapuda Yuvacık) mahallesi, 968 ada 8 parselde kayıtlıyüz ölçümü tapu kayıtlarında 456,61 m2 olan parseldir. Taşınmazın 22.11.2017 tarih 1117 sayılı ruhsatı bulunmakta olup mahalde parsel üzerinde inşasının başlamamış olduğu görülmüştür.
Başiskele'de 2+1 dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 2+1 dubleks daire icradan satılık
ELEMANLAR ARANIYOR
- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi
İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...0533 592 32 35
ELEMANLAR ARANIYOR
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...KOLSAN
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE HASTA BAKICILIK işi arıyorum. Yaşlı, engelli hasta bakabilirim. DENEYİM SAHİBİYİM. Referanslarım mevcuttur.0532 560 61 03
DERİNCE’DE SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0537 297 46 20
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.