15 Haz 2022 - 13:41- Gündem G: 15 Haz 2022 - 13:44

Başiskele'de 2+1 dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 2+1 dubleks daire icradan satılık
Başiskele'de 2+1 dubleks daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, Başiskele İlçe, 968 Ada, 8 Parsel, YUVACIK Mahalle/Köy, Kat:1. Bodrum + Zemin Bağımsöz Bölüm No: 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Başiskele ilçesi, Yeşilyurt (Tapuda Yuvacık) mahallesi, 968 ada 8 parselde kayıtlıyüz ölçümü tapu kayıtlarında 456,61 m2 olan parseldir. Taşınmazın 22.11.2017 tarih 1117 sayılı ruhsatı bulunmakta olup mahalde parsel üzerinde inşasının başlamamış olduğu görülmüştür. 

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15 Haz 2022 - 13:41 - Gündem

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