15 Haz 2022 - 14:04- Ekonomi G: 15 Haz 2022 - 14:05

Keleş: Kocaeli’de konut satışları Türkiye ortalamasının üzerine çıktı

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş TÜİK tarafından açıklanan konut satışları verilerini değerlendirdi. Keleş, “Açıklanan verilere göre Kocaeli’de geçen senenin Mayıs ayında 1447 konut satışı gerçekleşti. Kocaeli’de 2022 Mayıs ayında 3 bin 252 konut satışı gerçekleşerek yüzde 124,7 artış ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Keleş: Kocaeli’de konut satışları Türkiye ortalamasının üzerine çıktı mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜİK verilerine göre 2022 Mayıs ayında Türkiye’de konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarken Kocaeli’de bu oran yüzde 124,7 oldu. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistik verilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş konut fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Türkiye genelinde Mayıs ayında 122 bin 768 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı. Açıklanan verilere göre Kocaeli’de geçen senenin Mayıs ayında 1447 konut satışı gerçekleşti. Kocaeli’de 2022 Mayıs ayında 3 bin 252 konut satışı gerçekleşerek yüzde 124,7 artış ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Kocaeli’de 3 bin 252 konuttan 1052’si ilk kez satılırken, 2 bin 200 konutun ikici kez satışı yapıldı. Türkiye genelinde ve Kocaeli’de Türkiye İstatistik Kurumunun 2017-2022 Mayıs satışlarına baktığımız zaman konut satışlarını görmekteyiz.

BU ARTIŞLARIN DAHA DA ARTACAĞINI ÖNGÖRMEKTEYİZ”

Buna göre 2017/2022 Mayıs ayı verilerine baktığımız zaman Türkiye ve Kocaeli’de satışların 2017-2018 yıllarındaki konut satış rakamlarına yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Konut üretiminde maliyetlerde ki fiyat istikrarı yakalanır ise bu artışların daha da artacağını öngörmekteyiz. TÜİK konut satış istatistiklerini incelediğimizde bu satışların çoğunluğu ikinci el konutlarda gerçekleştiğini rakamsal verilerden gördük. Bizim gayemiz yeni konut üretimi ile hem sektöre hareketlilik getirmek hem de konut arzlığından kaynaklı kira artışlarına dur demek.”

15 Haz 2022 - 14:04 - Ekonomi

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.407.240 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kerevitaş’a CEO Mert Altınkılınç yön verecek mask
Kerevitaş’a CEO Mert Altınkılınç yön verecek
Zeytinoğlu, 4 yılı değerlendirdi mask
Zeytinoğlu, 4 yılı değerlendirdi
Hyundai Mobis Türkiye ekibi ve 23 Nisan İlkokulu öğrencileri birlikte güvenli araç tasarladı mask
Hyundai Mobis Türkiye ekibi ve 23 Nisan İlkokulu öğrencileri birlikte güvenli araç tasarladı
Benzinde indirim mask
Benzinde indirim
Motorine bu gece 2,60 liralık zam mı geliyor? mask
Motorine bu gece 2,60 liralık zam mı geliyor?
İnşaat maliyeti artışında rekor serisi sürüyor mask
İnşaat maliyeti artışında rekor serisi sürüyor
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL