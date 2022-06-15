Keleş: Kocaeli’de konut satışları Türkiye ortalamasının üzerine çıktı

TÜİK verilerine göre 2022 Mayıs ayında Türkiye’de konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarken Kocaeli’de bu oran yüzde 124,7 oldu. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş bugün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistik verilerini değerlendirdi.

“TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş konut fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Türkiye genelinde Mayıs ayında 122 bin 768 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı. Açıklanan verilere göre Kocaeli’de geçen senenin Mayıs ayında 1447 konut satışı gerçekleşti. Kocaeli’de 2022 Mayıs ayında 3 bin 252 konut satışı gerçekleşerek yüzde 124,7 artış ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Kocaeli’de 3 bin 252 konuttan 1052’si ilk kez satılırken, 2 bin 200 konutun ikici kez satışı yapıldı. Türkiye genelinde ve Kocaeli’de Türkiye İstatistik Kurumunun 2017-2022 Mayıs satışlarına baktığımız zaman konut satışlarını görmekteyiz.

“BU ARTIŞLARIN DAHA DA ARTACAĞINI ÖNGÖRMEKTEYİZ”

Buna göre 2017/2022 Mayıs ayı verilerine baktığımız zaman Türkiye ve Kocaeli’de satışların 2017-2018 yıllarındaki konut satış rakamlarına yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Konut üretiminde maliyetlerde ki fiyat istikrarı yakalanır ise bu artışların daha da artacağını öngörmekteyiz. TÜİK konut satış istatistiklerini incelediğimizde bu satışların çoğunluğu ikinci el konutlarda gerçekleştiğini rakamsal verilerden gördük. Bizim gayemiz yeni konut üretimi ile hem sektöre hareketlilik getirmek hem de konut arzlığından kaynaklı kira artışlarına dur demek.”