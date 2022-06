İntihar eden Kandıralı özel harekatçı Soylu'nun babası, suç duyurusunda bulunacak

Şırnak’ta Vali koruması olarak görev yapan özel harekat polisi Kandıralı Alpaslan Soylu’nun, 9 Haziran günü kaldığı evde beylik tabancası ile kendini vurduğu açıklandı.

Yaralı halde bulunan Soylu’nun bir el bombasının pimini de çekerek masaya bırakması nedeniyle sağlık müdahalesinin geciktiği, bombanın etkisiz hale getirilmesi sonrası yaralı polis memurunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İki gün yaşam mücadelesi veren Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, ailesi Alparslan Soylu’nun intihar etmediğini öldürüldüğünü düşünüyor. Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer'in Twitter‘da yaptığı canlı yayına katılan baba Tayyip Soylu, ellerinde bilgi ve belgeler olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

“İNTİHAR MEKTUBUNU DAYADILAR”

Kendisi de emekli bir özel harekat polisi olan baba Tayyip Soylu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu: İlahi adalette gecikme de olmaz zaman aşımı da olmaz. Tecelli edeceğine inandığım için kalben ve ruhen rahatım. Allah’ın izniyle benim oğlum şehit.

Yarın ben suç duyurusunda bulunacağım. Oğlumun intihar ettiğini düşünmüyorum ben. Çünkü elimizde farklı belgeler var, bilgiler var. Aynen Aselsan’ın mühendislerine, Şanlıurfa’daki polislere yapılan olaylar gibi, benim çocuğumun da kafasına bir şeyler yaptılar, sonra intihar mektubunu dayadılar.

“BOMBANIN FÜNYESİ ÇIKARILMIŞ, PATLAMAZ”

İntihar edeceğini Whatsapp’tan yazan bir kişi, bombayla ilgili şeyi neden -whatsap’tan yazmıyor da kağıda yazıyor? Yani şimdi şimdi el bombasını çekiyor. Oraya koydukları el bombası. Peşinen bir şey söylemek istemiyorum. Bu bir düzenektir. Fünyesi çıkarılmıştır. El bombasının fünyesi olmazsa mandalı da çeksen patlamaz. El bombasını patlatacak olan fünyesidir.

Bunlar orada her türlü düzeneği kurmuşlar. Bu ancak FETÖ’cülerin işidir. Onu yapan da orada iki tane namussuzdur. Başka kimse değildir ama çıkacak. Yani açığa çıkacak başka alternatif yok bu işin. Açığa çıkacak çünkü müfettişlerime güveniyorum, Osman Bilgin valimize güveniyorum, hakkaniyetli bir insan. İl Emniyet Müdürü Cemal Müdürüme güveniyorum. Namuslu, karakterli, mevkiini, makamını şerefine satmayacak bir insan.

“FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK”

Sonra nereye gelecek dosya? Hakimlerimiz, savcılarımız önüne gelecek. Şimdi içlerinde hainler illaki vardır. Çünkü FETÖ bitmedi, bitiremediler, bitiremedik. Bitirebilseydik bunlar olmazdı. Ama Allah’ın izniyle benim oğlum faili meçhul kalmayacak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanım olsun, İçişleri Bakanımız olsun. Bunların bu konulara duyarlı olduğunu biliyorum. Niye, vatan vatanı temsil eden insanlar bu insanlar, bu insanlar namussuzlara göz yummazlar.

AĞABEYİ: “ŞIRNAK’IN İLÇELERİNE GİTTİLER”

Ağabeyi Yakup Soylu da, “Kardeşim şehittir. Görevi başında şehit olmuştur. Resmi evraklarla gerekli başvurularını yapacağız. İnkar aşamasına geçtiler” dedi.

Yakup Soylu çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Kardeşimizin başlattığı bu davayı yarıda bırakmayacağız. Abileri olarak götürebildiğimiz yere kadar, daire başkanıymış, daire başkan yardımcısıymış…

Haberi alır almaz Diyarbakır’a gittik. Yoğun bakımda umutla beklerken Daire Başkanlığı denilen yerden, Şırnak ilçelerine iki tane Daire Başkan yardımcısı gidiyor.

Ve ilçelerde çalışan özel harekatçı gardaşlarımıza, bu Şırnak Şube Müdürü denilen zatın koluna girerek, “Sizler burda yokken, bu buradaydı. Bir iki sene sonra da sizin amiriniz olacak. Biz başkomiserimizin yanındayız” diye açık açık söylüyorlar.

“YANINDAYIZ”

“Biz yanındayız, sizin başkomiserimizle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?” diye çocuklara göz dağı veriyorlar. O çocukların hepsinden Allah razı olsun ki Alparslan’ın olayından sonra hiçbir tanesi geri vites yapmayıp, şu anda Şırnak İl Emniyet Müdürü’nün yanında müfettişimiz zaten orda. Şu an bekleyen yüzlerce ifade var. Gereken neyse yapılacak diye zaten talimat verildi.”

“ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SORUŞTURULMALI”

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer de şunları kaydetti:

Emniyet teşkilatında canına kıyma olayları devam ediyor, şüpheli ölümler devam ediyor. Ölen kişilerin ailelerinin bazıları konuşma kararı alıp konuşuyor, bazıları ise susuyor. Ne yazık ki işte biz bu konuşanlardan aslında canına kıyan meslektaşlarımızın başka sebeplerle de canına kıymış olabileceğini ya da ölüme sürüklenmiş olabileceğini görüyoruz, anlıyoruz.

İşte bizim isteğimiz burada her şeyin açıklıkla, şeffaf bir şekilde soruşturulması. emniyet teşkilatındaki her ölümün ama her ölümün bu canına kıyma olabilir, kalp krizi, kanser, trafik kazası olabilir, her türlü ölümün arkasında teşkilattan kaynaklanan bir sebep olduğunu düşündürüyor bize…

O sebepten dolayı şeffaf bir araştırma, o sebepten dolayı bir Meclis araştırması, o sebepten dolayı gerçekten tarafsız bir araştırma talep edip duruyoruz yıllardır.

Alparslan kardeşimizin babasının da ağabeylerinin de anlattığından anladığımız kadarıyla bu ölüm de basit bir ölüm değil. Bu ölümün de karanlık tarafları var. bizler emniyet teşkilatında karanlık tarafı olan ölümler olmasın diye uğraşıyoruz.

Dün yine Batman’da bir meslektaşımız eşini ve 18 yaşında oğlunu öldürdükten sonra canına kıydı. Bu ölüm de aslında karanlık tarafı olan bir ölüm, bu ölüm de aslında gerçek sebebi ölen ve öldürülenler tarafından bilinen ve karanlık kalmaya mahkum bir olay… İşte bu olayların, buna benzer olayların tamamı emniyet teşkilatında çok sık yaşanan neredeyse rutin bir hal almış olaylar. İşte bu yüzden gerek ben, gerekse birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımız bu olayların karanlık tarafı kalmasın diye uğraşıyoruz.