15 Haz 2022 - 15:37- Spor G: 15 Haz 2022 - 15:38

He is Mine en önde tamamladı
He is Mine en önde tamamladı mask

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Koşusu’nu He Is Mine isimli at kazandı.

11. ZAFERİNİ ELDE ETTİ

4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının birincilik mücadelesi verdiği koşu, 2000 metre mesafe üzerinden kum pistte koşuldu. 2022 yılı TSYD Bursa Şubesi Koşusu’nu jokeyi Halil Kaplan ile start alan, Türker Demir'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu He Is Mine (Mendip - She Is Mine / Cuvee) kazandı.

PLAKET EKMEKÇİ’DEN

Dılşa Kaya'nın antrene ettiği 5 yaşlı doru at sergilediği performansıyla kariyerindeki 11. birinciliğini de hanesine eklemiş oldu. Yarışın ardından gerçekleştirilen törende, kazanan atın sahibi adına Bursa Hipodrom Müdürü Devrim Evcim'e plaketini TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi takdim etti.

15 Haz 2022 - 15:37 - Spor

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