He is Mine en önde tamamladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Koşusu’nu He Is Mine isimli at kazandı.
11. ZAFERİNİ ELDE ETTİ
4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının birincilik mücadelesi verdiği koşu, 2000 metre mesafe üzerinden kum pistte koşuldu. 2022 yılı TSYD Bursa Şubesi Koşusu’nu jokeyi Halil Kaplan ile start alan, Türker Demir'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu He Is Mine (Mendip - She Is Mine / Cuvee) kazandı.
PLAKET EKMEKÇİ’DEN
Dılşa Kaya'nın antrene ettiği 5 yaşlı doru at sergilediği performansıyla kariyerindeki 11. birinciliğini de hanesine eklemiş oldu. Yarışın ardından gerçekleştirilen törende, kazanan atın sahibi adına Bursa Hipodrom Müdürü Devrim Evcim'e plaketini TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.