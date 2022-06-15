Yeni Umut Okulları satranç sporunu sevdiriyor!

Türkiye Satranç Federasyonu ve Yeni Umut Okulları iş birliği ile Yeni Umut Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleşen satranç turnuvası sona erdi.
MÜDÜR YAŞAR’DAN TEŞEKKÜR
Yeni Umut Okulları Kurucu Müdürü İsmail Yaşar son derece anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını, okul olarak spor ve sporcuları desteklediklerini, öğrencilerin akademik başarılarının yanında spor ve sanatta da etkin bireyler olmaları için çabaladıklarını belirtti.
YAYGINLAŞMALI
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze’de böylesi bir organizasyonun yapılmasından mutluluk duyduğunu, bu tür organizasyonların yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. Turnuvaya katılım gösteren Yeni Umut Okulları öğrencileri Kuzey Yaşar, Irmak Doğan ve Cihat Caştur ilk üçe girerek ödüllerini aldı.
ŞAMPİYONLAR
8 Yaş - Efe Öztürk
9 Yaş - Alp Kuzey Ayyıldız
10 Yaş - Mustafa Atay Kaya
12 Yaş - Burak Ahmet Beker
14 Yaş - Bedirhan Bekri
Açık - Kadir Akın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.