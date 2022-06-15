Yeni Umut Okulları satranç sporunu sevdiriyor!

Türkiye Satranç Federasyonu ve Yeni Umut Okulları iş birliği ile Yeni Umut Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleşen satranç turnuvası sona erdi.

MÜDÜR YAŞAR’DAN TEŞEKKÜR

Yeni Umut Okulları Kurucu Müdürü İsmail Yaşar son derece anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını, okul olarak spor ve sporcuları desteklediklerini, öğrencilerin akademik başarılarının yanında spor ve sanatta da etkin bireyler olmaları için çabaladıklarını belirtti.

YAYGINLAŞMALI

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze’de böylesi bir organizasyonun yapılmasından mutluluk duyduğunu, bu tür organizasyonların yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. Turnuvaya katılım gösteren Yeni Umut Okulları öğrencileri Kuzey Yaşar, Irmak Doğan ve Cihat Caştur ilk üçe girerek ödüllerini aldı.

ŞAMPİYONLAR

8 Yaş - Efe Öztürk

9 Yaş - Alp Kuzey Ayyıldız

10 Yaş - Mustafa Atay Kaya

12 Yaş - Burak Ahmet Beker

14 Yaş - Bedirhan Bekri

Açık - Kadir Akın