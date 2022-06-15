İzmit Belediyesi okullara malzeme desteğini sürdürüyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, talepler doğrultusunda okullara spor malzeme desteğini sürdürüyor. Ekipler son olarak 28 Haziran Ortaokulu ve Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu’na spor malzemelerini teslim etti.

MÜDÜRLERDEN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, okullardaki sportif faaliyetleri desteklemek, kentte spor geleneği oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi, çocukları spora teşvik etmek ve derslerinin daha verimli geçmesini sağlamak amacıyla okullardan gelen talepleri geri çevirmedi. Okullara mental set, antrenman seti basketbol, futbol, voleybol, hentbol topları teslim edildi. İdari kadro ve öğrenciler verilen destekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.