İzmit Meclisi'nde gerginlik!

İzmit Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı İkinci Bileşimi bugün İzmit Belediye Binasında yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında yapıldı. Toplam 2 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda taşıt ve iş makinesi satın alınması ve finansmanı için kredi kullanılması ile ilgili madde görüşüldü. Geçtiğimiz hafta yapılan mecliste İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, araç kiralama ve satın alma ihalesi kapsamında ihale yapma yetkisini meclisten istemişti. Araç ihalesi, belediye gelirlerini aşması sebebiyle bakanlık onayı sonrası yapılacak. Geçtiğimiz hafta plan bütçe komisyonuna gönderilen madde bu hafta tekrar meclise geldi. Meclis komisyonunda görüşülen madde için AKP’li Meclis üyeleri süre uzatım talebi istedi. CHP’li Meclis üyeleri süre uzatımı talebine şerh koydu. Madde mecliste oy çokluğu ile geçti. Hürriyet araç satın alma işlemi için kredi yetkisini meclisten alamadı.

“İŞİ UZATIYORSUNUZ”

AKP’liler süre uzatma talebi sonrası üzüntüsünü dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Ara meclisi bir an önce artan maliyetlerde karar verelim diye yaptık. Bütün belgeleri önünüze serdik. Keke biraz daha ılımlı olsaydınız kiralama yerine satın alma iradenini iki yıl önce de verdik. Satın alma için kredi kullanacağız. Ara meclisi yapmamızın nedeni bu konunun bir an önce gerçekleşmesi. Satın alma işlemin ne kadar doğru olduğunu 2 sene önce gördük. Her gün fiyatla artıyor. Enflasyon aldı başını gidiyor. Doğrudan temin ile iş yapınca firmalar teklifimiz 3 gün geçerlidir diye dönüş yapıyor. Bu satın almanın bir başvuru süreci var. Bu Ara mecliste keşke bir an önce kararverseydik de işe başlasaydık. İşi uzatıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’E SORMUŞ!

Hürriyet’in ardından söz alan AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, “Bizler satın alma ya da kiralama ile ilgili fikrimizi beyan etmedik. Sayın başkan bütün evraklar verildi dedi. Önümüze getirilen evrakları komisyonda da görüştük. Araçların kiralanması durumunda maliyeti nedir, satın alınması durumunda maliyeti nedir diye bir rapor geldi. Kiralama durumunda maliyetin 170 milyon olduğu ifade edilmiş. Ben mali müşavirim. Bunlar tahmini rakam. 170 milyon rakam getirildi. Ancak yeni yapılan büyükşehir belediyesin580 araçlık bir ihalesi oldu. Bunu büyükşehir belediyesi komisyonuna da sordum. Bu araçları birebir kiralama rakamlarını çıkardım 48 milyon lira. Bu nasıl bir tahmini hesaplamadır hiç anlamadım.

“POLEMİK YAPMADAN BİZİ AYDINLATIN”

Aynı araçlar için İzmit Belediyemizin önceki süreçlerde yapmış olduğu kiralamalar var. Belediye 200’e yakın araç kiralamış. Bu araçların geçişe dönük rakamlarla yola çıkarak mevcut hesaplamalar var. Başka kurumun bugün yaptığı kiralamanın 2 katını 3 katını 2 yıl önce ödendiyse biz bunu konuşmak isteriz. Fethiye caddesini yapan firma bu araçları kiraladığınız firma. Gölkay’ı yapacak firma. Bakıyoruz hepsinin sahibi aynı kişi çıkıyor. Sizin davet ettiğiniz firmalarla yapıyorsunuz. Biz de bunları soruyoruz. Sizden ricam bu konuyu siyasi polemik yapmadan bizleri aydınlatın.

“BELEDİYENİN KULLANDIĞI ARAÇLARIN SAYISI ARTTI”

Bu belediyeye alınan araç ne kadar sizinse o kadar bizim. Göreve geldiğinizde İzmit Belediyesi’nde 292 araç vardı.Satın alma ile birlikte belediyedeki araçların sayısı 362 olacak. Göreve geldiğinizde sürekli araç israfı var dediniz. Buna 3 tane makam aracını işaret ederek hizmet aracı diyeceksiniz. Arada 70-80 araç fark var. Hangi hizmeti yaptınız da araçlar size yetmedi. Net şeffaf bir şekilde davet yapıyorum. Çağırın bütün partilerden STK’lardan temsilciler şeffaf bir şekilde görüşelim. Gelin beraber inceleyelim” dedi.

“SİZİN YÜZÜNÜZDEN”

Muharrem Tutuş’a tepki gösteren Başkan Hürriyet, “ Siz saten İzmit’in parasını çarçur ettiniz: 2 Yıl önce yetki verseydiniz. Şimdi konuşmuyor olurduk. 2 yıl önce siz bu kararı zaten verdiniz. Bir sürü bahane ile izin vermediniz. 27 milyona aldığımız araçlar uğun 80 milyon. O dönem alabilseydik şimdi hiçbirini konuşmayacaktık. Bunun altını çizmek istiyorum. Kiralama mı satın alma mı diye konuşacağımızı yerde konuyu başka yere getiriyorsunuz Gölkayve Fethiye açık ihaledir. Sizin döneminizde de iş almış birçok firma şuanda ihale almış durumda.

“BUNLAR HİZMET ARACI MAKAM ARACI DEĞİL”

Büyükşehir dediniz. Ben de inceledim. En düşük teklif 111 milyon en yüksek 279 milyon. BU farktan bile kiralamanın mantıklı olmadığın görüyoruz. Biz bunları satın almak istiyoruz.Kamu hizmetini kendi aracımız ile verelim istiyoruz. Liste verildi sizlere. Bunlar hizmet aracı. Bunlar makam aracı değil. Hem kiralama hem kredi ödeyemeyiz. Sizlere bunları 2 sene önce paylaştık. Bunlar tahmin ve öngörüler. Belediyeye araç almanın nesi kötü. 10 tane eksik 10 tane fazla belediyeye araç almanın nesi kötü. Ülke zaten yangın teri. Neden kiralama rakamları ile satın alma rakamlarını karşılaştırıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“BU BÜYÜK PARALARIN ÖDENMESİNE SİZ NEDEN OLDUNUZ”

Tekrar söz alan Muharrem Tutuş, “Ünal Bey komisyonda kendisi de söyledi. Büyük araçları aldık küçüklerin kiralık kalması doğruydu. Dedi. Bu hesapları mantıklı bir şekilde konuşalım. Bu rakamlar doğru değil. 48 milyon ile 170 milyon nasıl bir öngörü” dedi. Konu ile ilgili söz alan CHP’li Ünal Özmural, “Biz seçime geldiğimizde kamuya ait giderleri azaltacağımız sözlerini verdik. En büyük pay kiralık araç. 3 sene oldu bir yere varmadık. Biz bu işleri yapmak istemiyoruz. Biz diyoruz ki bu araçlar kamuya aittir. Biz araçların belediyeye ait olması gerektiğini savunuyoruz. Bütün bunların olmaması için mücadele ediyoruz. Her ihalede açık da yapsanız kapalı da yapsanız bir şekilde dedikodu mekanizması çalışıyor. Biz mücadele ederken siz olayları başka yere getiriyorsunuz. Biz de öncede bu kadar enflasyon olacağını öngöremedik. Şimdi hiper enflasyon yaşanıyor. Önümüzde belirsizlikler var. Bu belirsizliklerin arkasından mı gidelim?Bu büyük paraların ödenmesine siz neden oldunuz. Birileri gibi lüks arabalara mı binmişiz. Bizler hiçbirimiz makam aracı kullanmıyoruz. Biz buna dikkat ediyoruz” dedi.

MECLİS SALONU KARIŞTI

Daha sonra mecliste kavga çıktı. AKP’li Meclis Üyelerinin madde için süre uzatması mecliste gerginliğe neden oldu. Enflasyon tartışmalarının yaşandığı sırada daha önce Hürriyet’e hakaret eden AKP’li Meclis Üyesi Erkan Aksoy ayaklanarak enflasyon üzerinden milleti birbirine düşürüyorsunuz şeklinde tepki gösterdi. Aksoy’un bağırması üzerine başkan Hürriyet, “Sen bir sus bakalım” diyerek tepki gösterdi ve kendisine ettiği hakareti hatırlattı. Meclis toplantısının sonunda devam eden gerginlik seyircilerin bulunduğu alana yansıdı. Meclisi takip eden CHP İl Başkan yardımcısı Mehmet Demirtaş seyirci kısmında tepki gösterdi. Genel Başkanlarına hakaret edildiğini ifade eden Demirtaş, AKP’li Meclis üyesi Fikret Hocaoğlu ile ikili tartışmaya girdi. Demirtaş’in senin kafanı kırarım sözleri sonrası AKP’li Meclis Üyeleri meclis salonunun üst katına doğru yöneldi. Akp’li Meclis Üyeleri kabadayılık yapma diyerek üst kata yöneldi. AKP’li meclis Üyesi Şener duruma en çok tepki gösterip “O kabadayıyı buraya getirin” dedi.