Aranan hükümlü polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplam 5 yıl ağır hapis cezası ile aranan Z.S. (49) isimli şahıs, polis ekiplerince Gölcük’te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.