Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği kasten öldürme, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi yaptırmamak için direnme ve benzeri suçlardan toplam 34 yıl 7 ay 17 gün ağır hapis cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs, Gebze’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 Haz 2022 - 16:36- Asayiş Güncelleme: 15 Haz 2022 - 16:38
34 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Kocaeli’de daha önce işlediği kasten öldürme, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi yaptırmamak için direnme ve benzeri suçlardan toplam 34 yıl 7 ay 17 gün ağır hapis cezası ile aranan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.