34 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işlediği kasten öldürme, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi yaptırmamak için direnme ve benzeri suçlardan toplam 34 yıl 7 ay 17 gün ağır hapis cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs, Gebze’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.