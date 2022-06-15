15 Haz 2022 - 17:28- Asayiş G: 15 Haz 2022 - 17:29

İlkin Doydum'un acı günü

Kocaeli Malatyalılar Derneği Başkanı İlkin Doydum’un kayınbabası Hacı Ahmet Aydın Derince Eğitim Araştırma Hastanesindeki aort anevraizması ameliyat...
İlkin Doydum'un acı günü mask

Kocaeli Malatyalılar Derneği Başkanı İlkin Doydum’un kayınbabası Hacı Ahmet Aydın Derince Eğitim Araştırma Hastanesindeki aort anevraizması ameliyatı sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ve vefat etti.
Cenazesi (yarın) 16 Haziran Perşembe Günü “İkindi Namazına” müteakip Yukarı Değirmendere camiinde kaldırılarak Değirmendere Mezarlığına defedilecek.

15 Haz 2022 - 17:28 - Asayiş

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