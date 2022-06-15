Hürriyet: 2 yıl önce vermediğiniz yetkiyle İzmit’in parasını siz çarçur ettiniz

İzmit Belediye Meclisi bugün hizmet araçlarının satın alınmasıyla ilgili görüşmek üzere toplandı. Cumhur İttifakı Grubu satın alım için evrakları incelemek üzere süre uzatımı talep etti. 2 yıl önce araç satın alma yöntemiyle hem İzmit’e hem de belediyeye 27 milyonluk araç alan ve 100 milyonun üstünde tasarruf sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “2 yıl önce vermediğiniz 55 milyon ile İzmit’in parasını sizler çarçur ettiniz” dedi.

“KEŞKE HEPSİNİ ALABİLSEYDİK”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, algı yönetimleriyle belediyeyi daha önce de olduğu gibi zarara sokan Cumhur İttifakı grubuna, “Sayın Başkan siz zaten İzmit’in parasını çarçur ettiniz. İki yıl önce 55 milyona bütün araçları satın alalım dediğimizde o gün yetki verseydiniz bugün 125 milyonu ya da kiralamayı konuşmuyor olacaktık. 2 yıl önce siz zaten bu zararı verdiniz. Yine aynı tavırla algı yönetiyorsunuz. O zaman da birçok bahane ürettiniz. Sonuç olarak 27 milyona aldığımız araçlar bugün 70-80 milyon lira. İyi ki de almışız. Keşke hepsini alabilseydik. Bugün bunları konuşmuyor olacaktık.

“HİZMETİ KENDİ ARAÇLARIMIZLA VERELİM”

Konuyu kiralama mı satın almama mı diye tartışacağımız yerde siz başka yerlere getiriyorsunuz. Gölkay açık ihaledir, Fethiye Caddesi açık ihaledir. Geçmişten bu yana 7-8 tane ihalemizi sizin döneminizde de iş yapmış bir sürü firma şuanda almış durumda. Neden bunları konuşmuyorsunuz? Neden bu firmaları konuşmuyorsunuz? Bu tartışmalar bitsin, kiralama yapmak istemiyoruz. Biz bunları satın almak istiyoruz. Bir an önce bu kiralama garabetinden kurtulup bütün araçlar belediyenin olsun, kamu hizmetini kendi araçlarımızla verelim istiyoruz.

ÜLKE YANGIN YERİ

Bunların hepsi hizmet aracı. Liste hepinize verildi, her şey ortada. Bunlar makam aracı değil. Biz kurumlar Kasım Aralık aylarında tahmini bütçe çıkarırız. Sonra biz de dâhil bütün belediyeler ek bütçe yaptık. Öngöremiyoruz. 100 milyon ek bütçe yapmışız. Hizmetleri o kadar çok arttırdık ki. Ne güzel belediyeye fazladan araç kazandırıyoruz. Bunun nesi kötü? Belediyeye araç almanın nesi kötü? Ülke yangın yeri. Fiyatlar arttıkça artıyor. Kiralamayı kaldırmak istiyoruz ve bir an önce yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.