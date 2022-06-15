Çetin Sarıca’dan Cumhur İttifakı’na:  15 gün sonra bir aydınlanma mı yaşayacaksınız, enflasyon mu düşecek

İzmit Belediye Meclisi, taşıt ve iş makinesi satın alınması için kredi kullanılması ile ilgili maddeyi görüşmek için bugün toplandı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri araç satın alımıyla ilgili maddeye süre uzatımı verirken mecliste söz alan CHP Meclis Üyesi Çetin Sarıca, “Enflasyon her geçen gün artıyor. Bir an önce bu araçları satın alıp belediyeyi mal sahibi yapmanın ne zararı var?” ifadelerini kullandı.



SARICA, “YAPTIĞINIZ ZAMAN KAYBI”

Çetin Sarıca, “Tekrar tekrar aynı senaryoları yaşıyoruz. Merak ettiğim bir şey var. 15 gün sonra evet dediğinizle bugün evet dediğiniz arasında ne fark olacak? 15 gün sonra bir aydınlanma mı yaşayacaksınız? Bu araçları alma kararını desteklediğinizi söylüyorsunuz. Bununla alakalı daha önce 55 milyon TL’yi konuştuk. Bugün 125 milyon TL’yi konuşuyoruz. Yarın 250 Milyon TL’yi konuşacağız. Ülkede enflasyon ve fiyatlar artıyor. Araç fiyatları da akşam da sabaha artıyor. Belediyeyi mal sahibi yapmanın ne zararı var? Bununla ilgili komisyon ve meclis toplandı. Bu yaptığınız bir zaman kaybı değil mi? dedi.



TUTUŞ’TAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Çetin Sarıca’nın “Belediyeye araç alınmasına karşı mısınız, değil misiniz? Salondaki seyirciler dahil bir kişi enflasyonun yarın yükselmeyecek desin ne derseniz kabul edeceğiz. Siz enflasyonun artmayacağını taahhüt edebiliyor musun? Biz yükseleceğini düşünüyoruz. ifadeleri üzerine AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, “Ben de öyle düşünüyorum” demesine rağmen araç satın alımı için süre uzatımına oy verdi.



BELEDİYE EKONOMİK ANLAMDA RAHAT EDER

Konuşmasını sürdüren Çetin Sarıca, “2 yıl önce 55 milyon TL’ye araçları satın almış olsaydık bugün bunların hiçbirini konuşmayacaktık. 27 milyon TL kredi çektiğimizde 930 bin lira kredi ödeyerek araç sahibi olduk. Araçların bugünkü değeri 80 milyon lira. Yeni araçlar da kendi malımız olsun diyoruz. Belediye üzerindeki kamburdan kurtulur. Ekonomik anlamda rahat eder. Araç fiyatlarının düşeceğiyle ilgili öngörünüz var ise siz bizi ikna edin. Biz araç fiyatlarının artacağını, belediyenin mal sahibi olmasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Kaybettiğimiz her gün eksi yazıyor. Sizden ricam bu konuyu uzatmadan alım kararını verelim ve şeffaf bir şekilde devlet malzeme ofisinden alım için ihaleye çıkılsın” dedi.