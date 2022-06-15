AKP’ye ağır sözler söylemişti! Remzi Kaya istifasını sundu

Ankara’daki Konya Tanıtım Günleri'ne katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'nin, AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmamasına BBP İl Başkanı Remzi Kaya tepki göstermiş Kaya tepkisinde, “Her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa, yandaş, candaş ihalelerine, eş dost, akraba kayırmacılığına, belediyelerde dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye din, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer alıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“SÖZLERİM İSTİSMAR EDİLDİ”

Remzi Kaya yaptığı paylaşım ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Sözleri AKP’liler tarafından büyük tepki çeken Remzi Kaya genel merkeze giderek istifasını sundu. Kaya yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapılan Konya Tanıtım Günleri'nin açılışını müteakiben, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımcılara teşekkürünü içeren sosyal medya paylaşımında, Sayın Genel Başkanımızın ismini göremeyince, mensubu bulunduğum siyasi partiye saygısızlık yapıldığı ve Cumhur İttifakı'nın birliğine zarar verildiği düşüncesiyle, şahsıma ait sosyal medya hesabından, bir tepki gösterdim. Sonrasında, paylaşımımın, özellikle Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanmış bazı medya organlarınca istismar edildiğini gördüm” ifadelerini kullandı.

“AFFIMI İSTEDİM”

Açıklamasının Cumhur İttifakı'nın aleyhine kullanılmasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Kaya, “Yaşananların ardından, mensubu olduğum partimin ve Cumhur İttifakı'nın daha fazla zarar görmemesi hassasiyetiyle, Genel Merkezimize giderek, sürdürmüş olduğum il başkanlığı görevimden affımı istedim. Bu paylaşımım bazı karşı görüşlü kesimler tarafından istismar edilmesinden dolayı Sayın Genel Başkanımız ve Genel Merkez Yönetimimizden özür diliyorum.

“HANGİ KARAR ALINIRSA SAYGI DUYACAĞIM”

Kendimi hiçbir zaman bir siyasi partide makam mücadelesi veren biri olarak görmedim. Mensubu olmakla gurur duyduğum partimi, yaşama gayemiz olan inançlarımıza hizmet etmenin bir vasıtası, camiamı ise ailem olarak gördüm, görmeye devam edeceğim. Bundan sonra, Genel Merkezimiz şahsımla ilgili hangi kararı alırsa o karara saygı duyacağım. Genel Merkezimiz ne görev verirse, nerede bulunmamı isterse orada olacağım. Kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi. nSerhat GÜNEŞ