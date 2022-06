‘Enflasyon farkı değil, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz’

Gerçekleştirilen basın açıklamasına; TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekci, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, HDP İl Eş Başkanları Mehmet Selim Akboğa ve Leyla Aygün, SES Şube Başkanı Murat Harata, KESK Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı, Eğitim Sen Şube Bşakanı Suphi Yıldırım, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ali Elma, Haber Sen İl Temsilcisi Yunus Emre Toptaş katılım sağladı.

“EN KARANLIK DÖNEMİNDEN GEÇİYORUZ”

KESK Dönem Sözcüsü Yeliz Yılmaz Karstarlı, tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yerverildi. : “Ülke tarihinin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. Bir avuç mutlu azınlık dışında kalan 84 milyon olarak ülkeyi yönetenlerin aldığı yanlış kararların faturasını daha fazla işsizlikle, daha fazla yoksullukla ödemeye devam ediyoruz. İktidarın talimatları ile belirlenip, TÜİK vasıtası ile açıklanan resmi enflasyon bile yüzde 73,5 ile son 24 yılın rekorunu kırmış bulunuyor. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon ise çoktan yüzde 150’yi aştı. Buna karşın kamu emekçileri olarak maaşlarımızda yaşanan artış ‘toplu sözleşme’ artışları ve enflasyon farkları ile sadece yüzde 44’te kaldı.

“ZENGİNİ DAHA ZENGİN EDECEK POLİTİKALAR”

Bu karanlık tabloda iktidar sözcüleri her fırsatta ‘enflasyon tüm dünyada rekor’ kırıyor bahanelerinin arkasına saklanıyor. Hız kesmeden devam eden zam sağanağında bir gün aldığımızı ertesi gün aynı fiyattan alamaz hale geldik. Nereye, neye baksak ateş pahası fiyatlarla karşılaşıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. İşin en kötüsü biz “geçinemiyoruz” diye feryat ettikçe onlar zengini daha zengin fakiri daha fakir hale getirmeye dönük politikalara sarılıyorlar.

“CEBİMİZDEN 50 MİLYAR TL ALDILAR”

Ekonominin dibe vurduğu bu dönemi bile parası olanlar için fırsata çeviriyorlar. Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile bugün 17 TL’yi geçen dolardaki artışın maliyeti bizim, halkın ödediği vergilerden, hazineden alınıp zenginlerin cebine aktarılıyor. Bu sistem ile bizim cebimizden alınan tutar şimdiden 50 milyar TL’yi buldu. Ama bu da yetmedi. Şimdi de Gelire Endeksli Senet (GES) adı altında kamu kurumlarının gelirlerine göz konuluyor. Yüz yıllar öncesinin iltizam sisteminden farkı olmayan bu sistemle Devlet Hava Meydanları gibi geliri yüksek kurumlar adeta zenginlere peşkeş çekiliyor.

“MAAŞLARIMIZ CEBİMİZE GİRMEDEN BUHARLAŞIYOR”

Maaşlarımız daha cebimize girmeden buharlaşıyor. Buna rağmen siyasi iktidarın temsilcileri “memur maaşları bütçeye yük” gibi pervasızca açıklamalara imza atmaya devam ediyorlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, maaşlarımızı her gün, her an iliklerimize kadar yaşadığımız hayat pahalılığına göre değil, masa başında takla attırılan sanal rakamlara göre arttırmaya devam etmek istiyorlar. Kendine ‘sendika’ diyen kimi yapılar ise içine sürüklendiğimiz derin yoksulluğa çözüm olarak Eşel Mobil Sistemini talep etmenin ötesine geçemiyorlar.

SÖZLER HEMEN UNUTULDU

Yıllar önce verilen sözler hemen unutuluyor. Milyonlarca kamu emekçisinin, emeklinin adil bir ek gösterge talebi kapsamı alabildiğine daraltılarak görmezden geliniyor. “Kamuda 3600 devrimi” diye yutturulmak istedikleri düzenlemeden 5,3 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin yararlanacağını iddia ediyorlar. Buradan yinelemek isteriz. Yıllardır sahnelen oyun apaçık ortadadır. Maaş artışlarımızı düşük tutmak için resmi enflasyon da düşük gösterilmiştir. Bunun için yapılan hileler özellikle enflasyon farkı alacağımız aylar yaklaştıkça daha da artmıştır. Memur Sen ve bağlı sendikaları yıllardır masa başında oluşturulduğunu bildikleri bu sahte rakamların altına imza atmışlardır. Üstelik kamu emekçilerinin temel hiçbir sorununu çözmeyen mutabakatları “tarihi başarı” diyerek övmekten de geri durmamışlardır.”