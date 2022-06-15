Zeytinoğlu: Nüfusumuza oranla çalışan sayımızın 45 milyon seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Haziran ayı meclis toplantısı bugün 28’nci Şahabettin Bilgisu çevre Ödül Töreni öncesinde Başiskele’de bulunan Wellborn Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında toplanan meclise KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yanı sıra meclis üyeleri de katılım sağladı. Mecliste, 6 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

“İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜME VERİLERİNİN YAVAŞLAYACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ”

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu mecliste yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “2022 yılı birinci çeyrek büyüme oranımız yüzde 7,3 arttı. İhracat, imalat sanayi ve hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamaları öne çıkıyor. Küresel ticarette Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı ivme kaybı öngörülüyor, dolayısıyla ikinci çeyrek büyüme verilerinin biraz daha yavaşlayacağını söyleyebiliriz. Bu oranla, verisi açıklanan ülkeler arasında dünya genelinde altıncı Sırada, OECD ülkeleri arasında İngiltere’den sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Mayıs ayında ihracat yüzde 15,2 artarak 18 milyar 973 milyon dolar oldu. Nisan ayına göre yüzde 18.8’lik gerileme var. Bunun nedeni bayram tatilinin uzunluğunun etkisi olduğu net bir şekilde görüyoruz. Mayıs itibariyle on iki aylık ihracatımız 242,6 milyar dolar oldu. Hammadde ihracatı yüzde 18, yatırım malı ihracatı yüzde 24,2, tüketim malı ihracatı yüzde 6,3 arttı. İthalat mayıs ayı itibariyle 29 milyar 652 milyon dolar oldu. Bu rakam nisan ayında 29,5 milyar dolar idi. Yatırım-sermaye malları yüzde 10,9, hammadde-ara mallar yüzde 52,4, tüketim malları yüzde 22,3 arttı.

“YILLIK CARİ AÇIĞI ARTTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Nisan ayında yıllık cari açık 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi. Aylık açık 2 milyar 737 milyon dolar oldu. Nisan ayında tarihi rekor ihracat gerçekleştirmiştik ancak ithalat daha fazla artmıştı. Turizm gelirleri de artmasına rağmen, açıkta ana etken dış ticaret açığındaki yükseliş oldu. Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinin katkısının artacak olmasına rağmen, dış ticaret açığındaki yükselişin yıllık cari açığı arttıracağını düşünüyoruz. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre mayıs ayında Kocaeli’den gerçekleşen ihracat yüzde 31,1 artarak 2 milyar 988 milyon dolar, ithalat ise yüzde 25,7 artarak 6 milyar 104 milyon dolar oldu. Enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların devam etmesi ve mayıs ayında döviz kurundaki artış sebebiyle enflasyondaki yükseliş devam etti. Bu artışlarla ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 58,66 puan oldu. ÜFE’den oluşacak maliyet baskısı maalesef önümüzdeki dönem TÜFE’ye yansıyacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönem enflasyonda yükseliş potansiyeli bulunduğunu söyleyebiliriz.

“TÜM FİRMALARIMIZI BU DESTEKLERDEN FAYDALANMAYA DAVET EDİYORUM”

Aylık bazda; 0,1 puanlık ufak bir artış olmasına rağmen, Mart’tan Nisan’a 408 bin kişilik istihdam artışını olumlu karşılıyoruz. Mevsimsel olarak, tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışlarının yaşanabileceği dönem. Nisan itibariyle toplam istihdam sayısı ise 30 milyon 371 bin kişi. Ancak nüfusumuza oranla çalışan sayımızın 45 milyon seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Faydalanabileceğinizi düşündüğüm “Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü” hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Odalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Protokolle büyük ölçekli işletmelere ve KOBİ'lere nitelikli insan kaynağı sağlanması amaçlanıyor. Tüm firmalarımızı bu desteklerden faydalanmaya davet ediyorum. İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” anketinde 2021 yılında 84 firmamız yer aldı. Geçen yıl 75 firma idi. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci oldu. Meclisimizde 14 firmamız ilk 500 firması. Herhalde en yüksek temsile sahibiz diyebilirim.”