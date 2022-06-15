15 Haz 2022 - 22:25- Asayiş G: 15 Haz 2022 - 22:30

Derince'de yine intihar! Kendini iple astı

Derince Fatih Mahallesinde prefabrik evde tek başına yaşayan 35 yaşındaki Özgür Kızılçay, kendini asarak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Derince'de yine intihar! Kendini iple astı mask
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Alınan bilgiye göre Derince Fatih Mahallesi Şehit Halil İbrahim Erarslan Sokak’ta belediyenin verdiği prefabrik evde yalnız yaşayan Özgür Kızılçay’dan haber alamayan komşuları durumu aynı mahalle de oturan annesine bildirdi. Komşularıyla eve gelen ve kapıyı açan anne, oğlunu evin girişinde ipte asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kızlıçay’ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kızılçaycın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kızılçay'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

15 Haz 2022 - 22:25 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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