Alınan bilgiye göre Derince Fatih Mahallesi Şehit Halil İbrahim Erarslan Sokak’ta belediyenin verdiği prefabrik evde yalnız yaşayan Özgür Kızılçay’dan haber alamayan komşuları durumu aynı mahalle de oturan annesine bildirdi. Komşularıyla eve gelen ve kapıyı açan anne, oğlunu evin girişinde ipte asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kızlıçay’ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kızılçaycın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kızılçay'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
15 Haz 2022 - 22:25- Asayiş Güncelleme: 15 Haz 2022 - 22:30
Derince'de yine intihar! Kendini iple astı
Derince Fatih Mahallesinde prefabrik evde tek başına yaşayan 35 yaşındaki Özgür Kızılçay, kendini asarak yaşamına son verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.