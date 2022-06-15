Derince'de yine intihar! Kendini iple astı

Alınan bilgiye göre Derince Fatih Mahallesi Şehit Halil İbrahim Erarslan Sokak’ta belediyenin verdiği prefabrik evde yalnız yaşayan Özgür Kızılçay’dan haber alamayan komşuları durumu aynı mahalle de oturan annesine bildirdi. Komşularıyla eve gelen ve kapıyı açan anne, oğlunu evin girişinde ipte asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kızlıçay’ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kızılçaycın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kızılçay'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.