Büyükşehir Belediyesi'ne ait Plajyolu'ndan Otogar istikametine gitmekte olan tramvay Milli İrade Meydanı'nda durdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca bilinmeyen bir nedenden duran tramvay daha sonra ise otogar istikametine doğru devam etti.
16 Haz 2022 - 00:45- Gündem Güncelleme: 16 Haz 2022 - 00:47
Tramvay Milli İrade Meydanı'nda kaldı
Plajyolu'ndan Otogar istikametine gitmekte olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, bilinmeyen bir nedenden dolayı Milli İrade Meydanı mevkiinde durdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.