16 Haz 2022 - 00:45- Gündem G: 16 Haz 2022 - 00:47

Tramvay Milli İrade Meydanı'nda kaldı

Plajyolu'ndan Otogar istikametine gitmekte olan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, bilinmeyen bir nedenden dolayı Milli İrade Meydanı mevkiinde durdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Tramvay Milli İrade Meydanı'nda kaldı mask
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Büyükşehir Belediyesi'ne ait Plajyolu'ndan Otogar istikametine gitmekte olan tramvay Milli İrade Meydanı'nda durdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca bilinmeyen bir nedenden duran tramvay daha sonra ise otogar istikametine doğru devam etti.
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16 Haz 2022 - 00:45 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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