Tramvay Milli İrade Meydanı'nda kaldı

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Plajyolu'ndan Otogar istikametine gitmekte olan tramvay Milli İrade Meydanı'nda durdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca bilinmeyen bir nedenden duran tramvay daha sonra ise otogar istikametine doğru devam etti.